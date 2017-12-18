Haftalık trafik raporu: 66 kaza, 19 yaralı!

Bu kazalardan, 16’sı yaralanmayla ve 50’si hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 19 kişi yaralanmıştır.
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri süratli araç kullanmak (20), yakın takip (16), kavşakta durmamak (12), dikkatsiz sürüş yapmak (10) ve diğer etkenler (8) yer almıştır.
Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.
Lefkoşa: 27
Gazimağusa: 12
Girne: 19
Güzelyurt: 5
İskele: 3
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