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Haftalık trafik raporu: ayağımız gaz pedalında, elimiz telefonda

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21 - 27 Ocak 2019 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 8555 araç sürücüsü kontrol edildi.
Haftalık trafik raporu: ayağımız gaz pedalında, elimiz telefonda

Kontrol edilen araç sürücülerinin 809’u ile ilgili ileri işleme gidildi

 Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 204’ü süratli araç kullanmak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak, 23’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 69’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 21’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 11’i alkollü araç kullanmak, 159’u seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 73’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 6’sı trafik ışıklarına uymamak, 30’u muayenesiz araç kullanmak, 29’u sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 9’u "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 5’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 2’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 368’i diğer trafik suçlarından rapor edildi

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