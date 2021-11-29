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Haftalık Yangın Raporu Açıklandı

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Haftalık Yangın Raporu Açıklandı
Haftalık Yangın Raporu Açıklandı

     22 - 28 Kasım 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (4) adet yangın ve (9) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınların sonucunda maddi hasar olmuştur.

    Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, gaz hortumu ile şofben arasındaki bağlantıyı sağlayan hortumun giriş kısımlarında meydana gelen gaz kaçağı, elektrik panosunda ve elektrik kurumuna ait trafoda meydana gelen kısa devre ile çöp bidonu içerisine söndürülmeden dökülen mangal veya şömine kömürleri olarak yer almıştır. Hususi servis olayları ise trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların kurtarılarak tedavi maksatlı ambulans ile hastaneye sevkinin sağlanması, ağaçlarda, binalarda ve araçların motor bölümlerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, iki duvar arasına sıkışan köpeğin kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin morguna sevkinin sağlanması olarak yer almıştır. 

 

     Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 15.500 TL’dir. Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyledir.

 

Lefkoşa:2

Gazimağusa:-

Girne:2

Güzelyurt:-

İskele:-

 

 

 

 

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

LEFKOŞA

2

GÜZELYURT

-

İSKELE

-

GAZİMAĞUSA

-

GİRNE

2

TOPLAM

4

 

22.11.2021– 28.11.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ

İhmal ve Dikkatsizlik

1

Kısa Devre

2

Gaz Kaçağı

1

TOPLAM

4

 

22.11.2021– 28.11.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ

Kuru Ot ve Çöp

1

LPG

1

Elektrik

2

TOPLAM

4

 

22.11.2021– 28.11.2021 TARİHLERİ ARASINDAKİ HUSUSİ SERVİS OLAYLARI  

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastane Morguna Sevki

2

Can Kurtarma

7

TOPLAM

9

 

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