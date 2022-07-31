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Haftanın 7 günü ziyarete açık olan Kıbrıs Araba Müzesi, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nda da gezilebilecek

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Haftanın 7 günü ziyarete açık olan Kıbrıs Araba Müzesi, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nda da gezilebilecek
Haftanın 7 günü ziyarete açık olan Kıbrıs Araba Müzesi, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nda da gezilebilecek

Aralarında Kıbrıs Türk Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, Kraliçe Elizabeth tarafından hediye edilen makam arabası da dahil, tarihin her döneminden 150’nin üzerinde klasik otomobili meraklılarıyla buluşturan Kıbrıs Araba Müzesi, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nda da ziyarete açık olacak.

Sergilediği 150’nin üzerinde klasik otomobille 1900’lerin başından günümüze otomobil tarihini, tek çatı altında meraklılarıyla buluşturan Kıbrıs Araba Müzesi, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde haftanın 7 günü ziyarete açık. Kıbrıs Türk Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’e Kraliçe Elizabeth tarafından hediye edilen makam arabasının da sergilendiği müze, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

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Kıbrıs Araba Müzesi, sahip olduğu zengin koleksiyon ile 1900’lerin ilk yıllarından başlayarak otomobillerin dönüşümünü gözler önüne seriyor. Müzenin en eski aracı 1901 model Crest Mobile. Dünyada tek olma özelliğine sahip bu aracın yanı sıra 1900’lerin başından günümüze uzanan 120 yıllık tarihin her döneminden onlarca otomobil, ziyaretçilerine unutulmaz bir seyir zevki yaşatıyor.

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Klasiğin ihtişamı, haftanın 7 günü Kıbrıs Araba Müzesi’nde!

1901 Model Crestmobile, 1903 model Wolseley, 1909 model Buick, 1918 T Ford Runabout ve 1930 Willys Overland Whippet Deluxe gibi dönem filmlerinden aşina olunan pek çok klasik otomobilin yanı sıra; Kıbrıs Araba Müzesi zengin bir klasik spor araba koleksiyonuna da sahip. Müzenin duvarında asılı duran 1979 model Ferrari 308 GTS bunlardan biri. Ayrıca 300 km hız sınırını aşan ilk seri üretim otomobil Jaguar’ın yanı sıra; Lamborghini Murcielago Roadster, Dodge Viper SRT10 Final Edition, FORD GT 40, 1964 Dodge Dart, 1970 Ford Escort Mk1 RS 2000 gibi dönemlerinin en gösterişli otomobilleri de  Yakın Doğu Üniversitesi kapmüsünde bulunan Kıbrıs Araba Müzesi’nde haftanın 7 günü ziyaretçileri ile buluşuyor. 

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