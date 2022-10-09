  • BIST 3.567,60
  • Altın 1014.363
  • Dolar 18.5503
  • Euro 18.089
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKALübnan ve İsrail, deniz sınırı anlaşmazlığı yüzünden savaşa girecek mi?

Haftanın bayat ekmek yemeği tarifi: Salçalı ekmek kanepesi

» »
Haftanın bayat ekmek yemeği tarifi:Salçalı ekmek kanepesi
Haftanın bayat ekmek yemeği tarifi: Salçalı ekmek kanepesi

Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Farkındalık Derneği SAGEF, israfı önlemek için “Haftada bir öğün bayat ekmek yemeği yiyelim, israfa dur diyelim” sloganıyla bayat ekmeklerle yapılabilecek yüzlerce yemek tarifi hazırladı. 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü’nde start alan kampanya kapsamında hazırlanan bayat ekmek yemekleri tarifleri sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanmaya başladı. 

 

SAGEF, bu hafta Salçalı Ekmek Kanepesi yemeğini öneriyor. İşte tarifi:

 

MALZEMELER

Yarım bayat ekmek

2 yumurta

1 yemek kaşığı domates salçası

200 gram peynir

Yarım çay bardağı süt

Çeyrek çay bardağı sıvı yağ

Kekik

 

YAPILIŞI

Fırınımızı ısıtalım.

Bayat ekmeğimizi ne ince ne kalın olacak şekilde dilimleyelim.

Yumurtalarımızı bir kaseye kıralım. Üzerine salçamızı ekleyelim ve karıştıralım.

Yağımızı ve sütümüzü de ekleyelim. Ekmeğin üzerine sürülecek kıvama gelene kadar karıştırıyoruz. Ardından peynirimizi ekliyoruz ve karıştırıyoruz.

 

Karışımı ekmek dilimlerimizin üzerine bolca sürüyoruz.

 

Pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsimize karışım sürdüğümüz ekmekleri dizelim.

 

Ekmeklerin üzerine bolca kekik ekleyelim.

 

Başka bir baharata gerek yok ama isteğe bağlı olarak birazcık kırmızı biber ekleyebiliriz.

 

Ekmek ve peynir tuzlu olduğu için tuz kullanmayalım.

 

Tepsimizi alt-üst ayarda ısınmış fırınımıza yerleştiriyoruz. Ekmeklerimizin kenarları kızarınca fırından çıkarıyoruz.

 

Afiyet olsun.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 9 yılda Akdeniz’de 25 bin mülteci hayatını kaybetti06 Ekim 2022 Perşembe 14:58
  • Nobel Tıp Ödülü İsveçli Svante Pääbo’nun: Neandertalin genetik kodunu çözdü06 Ekim 2022 Perşembe 13:55
  • Mevlit Kandili, yarın idrak edilecek06 Ekim 2022 Perşembe 12:11
  • “COVID-19 dünyada 70 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itti”06 Ekim 2022 Perşembe 09:34
  • Günlük burç yorumları (6 Ekim 2022)06 Ekim 2022 Perşembe 08:19
  • Green Card başvuru işlemleri başladı05 Ekim 2022 Çarşamba 18:34
  • En şanslı burçlar!05 Ekim 2022 Çarşamba 09:03
  • Günlük burç yorumları (5 Ekim 2022)05 Ekim 2022 Çarşamba 08:39
  • Günlük burç yorumları (4 Ekim 2022)04 Ekim 2022 Salı 15:39
  • Guterres: Dünya iklim krizi nedeniyle “ölüm kalım mücadelesi” veriyor04 Ekim 2022 Salı 11:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti