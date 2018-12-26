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Haftanın hakemleri açıklandı

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K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, BTM 1.Lig, U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve U17 Ligi’nde haftanın programı belli oldu.
Haftanın hakemleri açıklandı

K-Pet Süper Lig

TarihStatEv Sahibi TakımSkorMisafir TakımHakemler
27.12.2018
18:30		LEFKOŞA ATATÜRK STADIYENİCAMİ AK
Detaylar		TÜRK OCAĞI LİMASOL(H) TURGAY MİSK
(Y) MEHMET EKŞİCİ
(Y) İSMAİL EGELİ
(D) HAKAN ÜNAL
28.12.2018
18:30		GİRNE 20 TEMMUZ METE ADANIR STADIDOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK
Detaylar		ÇETİNKAYA TSK(H) FEHİM DAYI
(Y) FATİH BARDAKÇIOĞLU
(Y) SABRİYE ATİKOĞLU
(D) KEREM ERAN
28.12.2018
18:30		GÜZELYURT ÜNER BERKALP STADYUMUBAF ÜLKÜ YURDU
Detaylar		MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK(H) SERHAN ŞİMŞEK
(Y) EMRE ÇEVİKDAL
(Y) İSMAİL ERCAN
(D) ZEKAİ TÖRE
29.12.2018
14:00		GAZİMAĞUSA CANBULAT STADIMAĞUSA TÜRK GÜCÜ
Detaylar		KÜÇÜK KAYMAKLI TSK(H) OSMAN ÖZPAŞA
(Y) ALİ KARAHASAN
(Y) AHMET ÖZKURTULUŞ
(D) TURGAY MİSK
29.12.2018
14:00		ESENTEPE ERDAL BARUT STADIESENTEPE KKSK
Detaylar		L. GENÇLER BİRLİĞİ SK(H) UTKU HAMAMCIOĞLU
(Y) ALİ AKÇINAR
(Y) EMİNE YARKIN
(D) OSMAN KÜÇÜK
29.12.2018
14:00		GİRNE 20 TEMMUZ METE ADANIR STADIGİRNE HALK EVİ
Detaylar		BİNATLI YSK(H) EMRE ÖZTAŞLI
(Y) ŞAKİR AZİZOĞLU
(Y) ÖMER DOĞRU
(D) FEHİM DAYI
29.12.2018
14:00		CİHANGİR STADICİHANGİR GSK
Detaylar		LEFKE TSK(H) ALİ ÖZER
(Y) NECMİ BULUT
(Y) CEMAL SARI
(D) SERHAN ŞİMŞEK
29.12.2018
14:00		LEFKOŞA ŞHT. HÜSEYİN RUSO STADIGENÇLİK GÜCÜ TSK
Detaylar		GÖNYELİ SK(H) MUSTAFA ÖZTUGAY
(Y) HALİL ERDEM CANALOĞLU
(Y) FERHAT TUNA
(D) İSFENDİYAR AÇIKSÖZ

K-Pet 1.Lig

TarihStatEv Sahibi TakımSkorMisafir TakımHakemler
29.12.2018
14:00		OZANKÖY MUSTAFA ÖZKAYIM STADIOZANKÖY SK
Detaylar		YENİBOĞAZİÇİ DSK(H) MEHMET SEZENER
(Y) MURAT İZCİ
(Y) MESUT BOZLAR
(D) HÜSEYİN SAÇAR
29.12.2018
14:00		BOSTANCI TAHSİN MERTEKÇİ STADIYALOVA SK
Detaylar		BOSTANCI BAĞCIL SK(H) KEREM ERAN
(Y) İSMAİL ERCAN
(Y) OLGUN CANİK
(D) AHMET GENÇ
29.12.2018
14:00		GÖÇMENKÖY STADIGÖÇMENKÖY İYSK
Detaylar		ÇANAKKALE TSK(H) HÜSEYİN EYYÜPLER
(Y) ENGİN AKKAGÜN
(Y) MUSTAFA TORUN
(D) HALİL ATLAR
29.12.2018
14:00		AKOVA ERAY VUDALI STADIAKOVA VUDA TÇB
Detaylar		DOĞANCI SK(H) ZEKAİ TÖRE
(Y) MERT ERCAN BULUT
(Y) RECEP YAMUK
(D) MEHMET VOLKAN ÇELİK
29.12.2018
14:00		DEĞİRMENLİK SADIK CEMİL STADI (SENTETİK)DEĞİRMENLİK SK
Detaylar		MARAŞ GSK(H) SERKAN DURMAZ
(Y) SABRİYE ATİKOĞLU
(Y) EMRE ÇEVİKDAL
(D) ÖMER BOR
29.12.2018
14:00		KARŞIYAKA ERGİN CEMAL ŞAHDUR SAHASIKARŞIYAKA ASK
Detaylar		MORMENEKŞE GB(H) HÜSEYİN ÖZKAN
(Y) CEM ÖKSÜZOĞULLARI
(Y) CEMAL SAKALLI 
(D) SAMİ ÖZENTÜRK
29.12.2018
14:00		TURUNÇLU HASAN BARDAKKO STADIMESARYA SK
Detaylar		DÜZKAYA KOSK(H) HAKAN ÜNAL
(Y) MEHMET EKŞİCİ
(Y) İSMAİL EGELİ
(D) MEHMET KAZIM ÜNAL
29.12.2018
14:00		GAZİMAĞUSA DR. FAZIL KÜÇÜK STADIYONPAŞ DUMLUPINAR TSK
Detaylar		HAMİTKÖY ŞHSK(H) EVREN KARADEMİR
(Y) BURAK MANDIRALI
(Y) SERTAN ALKIN
(D) SERKAN BAŞKAYA

U21 Süper Lig

TarihStatEv Sahibi TakımSkorMisafir TakımHakemler
29.12.2018
11:00		GÖÇMENKÖY ANTRENMAN SAHASIYENİCAMİ AK
Detaylar		TÜRK OCAĞI LİMASOL(H) EREN ERDOĞAN
(Y) HAKAN YÜNCÜ
(Y) TAYYAR ALPDAĞ
29.12.2018
11:00		GAZİMAĞUSA CANBULAT STADIMAĞUSA TÜRK GÜCÜ
Detaylar		KÜÇÜK KAYMAKLI TSK(H) ABDULLAH GENÇ
(Y) MEHMET SUNGUR
(Y) ÇAĞIN GÖKÇE
29.12.2018
11:00		ESENTEPE ERDAL BARUT STADIESENTEPE KKSK
Detaylar		L. GENÇLER BİRLİĞİ SK(H) HÜSEYİN BAZ
(Y) İRFAN ALICI
(Y) BERKAY ÖRNEK
29.12.2018
11:00		KARAOĞLANOĞLU ORHAN DURAL STADIDOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK
Detaylar		ÇETİNKAYA TSK(H) BERK BAĞRIKARA
(Y) SERDAR GÜRPINAR
(Y) ÜMİT ENES GÜRLEK
29.12.2018
11:00		GİRNE PIA BELLA SAHASIGİRNE HALK EVİ
Detaylar		BİNATLI YSK(H) ARİF MALEK
(Y) YUSUF ATLAR
(Y) MERDİ BERKE SARIGÜL
29.12.2018
11:00		CİHANGİR ANTRENMAN SAHASICİHANGİR GSK
Detaylar		LEFKE TSK(H) MEHMET VOLKAN ÇELİK
(Y) ILGAZ KAPTAN
(Y) MAZLUM KARABOĞA
29.12.2018
11:00		LEFKOŞA ATTİLA TOPALOĞLU STADIGENÇLİK GÜCÜ TSK
Detaylar		GÖNYELİ SK(H) ÖZALP ÜRÜNCÜOĞLU
(Y) YUSUFCAN DÖNDER
(Y) CENK ARAS ÖZFUTTU
29.12.2018
11:00		GÜZELYURT BAF ÜLKÜ YURDU ALPAY VOLKAN ANT. SAHASIBAF ÜLKÜ YURDU
Detaylar		MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK(H) BATUHAN TAYSEN
(Y) ADEM FİDAN
(Y) HASAN ABAY

U21 1. Lig

TarihStatEv Sahibi TakımSkorMisafir TakımHakemler
29.12.2018
11:00		OZANKÖY MUSTAFA ÖZKAYIM STADIOZANKÖY SK
Detaylar		YENİBOĞAZİÇİ DSK(H) MESUT BOZLAR
(Y) MURAT İZCİ
(Y) HÜSEYİN SAÇAR
29.12.2018
11:00		BOSTANCI TAHSİN MERTEKÇİ STADIYALOVA SK
Detaylar		BOSTANCI BAĞCIL SK(H) AHMET GENÇ
(Y) NURHAN KUTLUGÜN
(Y) AKAR KOÇ
29.12.2018
11:00		GÖÇMENKÖY STADIGÖÇMENKÖY İYSK
Detaylar		ÇANAKKALE TSK(H) HALİL ATLAR
(Y) MUSTAFA TORUN
(Y) MUSTAFA ÖZBİLGEHAN
29.12.2018
11:00		DEĞİRMENLİK SADIK CEMİL STADI (SENTETİK)DEĞİRMENLİK SK
Detaylar		MARAŞ GSK(H) ÖMER BOR
(Y) İBRAHİM KATMER
(Y) CEMRE MALEK
29.12.2018
11:00		KARŞIYAKA ERGİN CEMAL ŞAHDUR SAHASIKARŞIYAKA ASK
Detaylar		MORMENEKŞE GB(H) SAMİ ÖZENTÜRK
(Y) CEM ÖKSÜZOĞULLARI
(Y) CEMAL SAKALLI 
29.12.2018
11:00		TURUNÇLU HASAN BARDAKKO STADIMESARYA SK
Detaylar		DÜZKAYA KOSK(H) MEHMET KAZIM ÜNAL
(Y) İSMAİL EGELİ
(Y) MEHMET EKŞİCİ
29.12.2018
11:00		GAZİMAĞUSA DR. FAZIL KÜÇÜK STADIYONPAŞ DUMLUPINAR TSK
Detaylar		HAMİTKÖY ŞHSK(H) SERKAN BAŞKAYA
(Y) BURAK MANDIRALI
(Y) RÜYA SAKALLI

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

TarihStatEv Sahibi TakımSkorMisafir TakımHakemler
30.12.2018
14:00		MEHMETÇİK STADIMEHMETÇİK TÇB
Detaylar		GÖRNEÇ KSK(H) ÖMER DOĞRU
(Y) ALİ AKÇINAR
(Y) MERT ERCAN BULUT
30.12.2018
11:00		TATLISU RAUF RAİF DENKTAŞ STADI (SENTETİK)GEÇİTKALE GSK
Detaylar		TÜRKMENKÖY ASK(H) İSMAİL ERCAN
(Y) SABRİYE ATİKOĞLU
(Y) YUSUF BAKAR
30.12.2018
14:00		DİPKARPAZ SAHASIDİPKARPAZ TSK
Detaylar		DÖRTYOL SK(H) ALİ KARAHASAN
(Y) SERTAN ALKIN
(Y) RECEP YAMUK
30.12.2018
11:00		SERDARLI 14 AĞUSTOS SAHASISERDARLI GB
Detaylar		GAZİKÖY SK(H) OLGUN CANİK
(Y) ABDULLAH GENÇ
(Y) SAMİ ÖZENTÜRK

BTM 1. Lig Beyaz Grup

TarihStatEv Sahibi TakımSkorMisafir TakımHakemler
30.12.2018
11:00		BEYLERBEYİ DR. ALİ ÖZSOY STADITATLISU HOSK
Detaylar		ZÜMRÜTKÖY SK(H) NECMİ BULUT
(Y) MEHMET EKŞİCİ
(Y) CEMAL SARI
30.12.2018
11:00		LEFKOŞA ORTAKÖY SAHASIORTAKÖY SK
Detaylar		AYDINKÖY MSK(H) ŞAKİR AZİZOĞLU
(Y) BURAK MANDIRALI
(Y) HALİL ERDEM CANALOĞLU
30.12.2018
11:00		KARŞIYAKA ERGİN CEMAL ŞAHDUR SAHASIYILMAZKÖY SK
Detaylar		DENİZLİ SK(H) MUSTAFA TORUN
(Y) EMİNE YARKIN
(Y) EMRE ÇEVİKDAL
30.12.2018
11:00		KARAOĞLANOĞLU ORHAN DURAL STADIKARAOĞLANOĞLU SB
Detaylar		LAPTA TBSK(H) İSFENDİYAR AÇIKSÖZ
(Y) ÖZAL ÇAĞLAYAN
(Y) EREN ERDOĞAN

KTFF U17 Ligi

TarihStatEv Sahibi TakımSkorMisafir TakımHakemler
30.12.2018
11:00		GÖÇMENKÖY ANTRENMAN SAHASIGÖNYELİ SK
Detaylar		MAĞUSA TÜRK GÜCÜ(H) AHMET GENÇ
(Y) HALİL ATLAR
(Y) ÇAĞIN GÖKÇE
30.12.2018
11:00		LEFKOŞA ATTİLA TOPALOĞLU STADIÇETİNKAYA TSK
Detaylar		BİNATLI YSK(H) SERDAR GÜRPINAR
(Y) YUSUF ATLAR
(Y) HÜSEYİN SAÇAR
30.12.2018
11:00		ÇATALKÖY NİHAT BAĞCIER STADIDÜZKAYA KOSK
Detaylar		YENİCAMİ AK(H) MURAT İZCİ
(Y) HÜSEYİN BAZ
(Y) ÜMİT ENES GÜRLEK
30.12.2018
14:00		GÜZELYURT BAF ÜLKÜ YURDU ALPAY VOLKAN ANT. SAHASIBAF ÜLKÜ YURDU
Detaylar		YONPAŞ DUMLUPINAR TSK(H) BURAK GÖNÜLALAN
(Y) BATUHAN TAYSEN
(Y) HASAN ABAY
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