Haftanın hakemleri açıklandı

K-Pet Süper Lig
|Tarih
|Stat
|Ev Sahibi Takım
|Skor
|Misafir Takım
|Hakemler
|27.12.2018
18:30
|LEFKOŞA ATATÜRK STADI
|YENİCAMİ AK
|–
Detaylar
|TÜRK OCAĞI LİMASOL
|(H) TURGAY MİSK
(Y) MEHMET EKŞİCİ
(Y) İSMAİL EGELİ
(D) HAKAN ÜNAL
|28.12.2018
18:30
|GİRNE 20 TEMMUZ METE ADANIR STADI
|DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK
|–
Detaylar
|ÇETİNKAYA TSK
|(H) FEHİM DAYI
(Y) FATİH BARDAKÇIOĞLU
(Y) SABRİYE ATİKOĞLU
(D) KEREM ERAN
|28.12.2018
18:30
|GÜZELYURT ÜNER BERKALP STADYUMU
|BAF ÜLKÜ YURDU
|–
Detaylar
|MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK
|(H) SERHAN ŞİMŞEK
(Y) EMRE ÇEVİKDAL
(Y) İSMAİL ERCAN
(D) ZEKAİ TÖRE
|29.12.2018
14:00
|GAZİMAĞUSA CANBULAT STADI
|MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
|–
Detaylar
|KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
|(H) OSMAN ÖZPAŞA
(Y) ALİ KARAHASAN
(Y) AHMET ÖZKURTULUŞ
(D) TURGAY MİSK
|29.12.2018
14:00
|ESENTEPE ERDAL BARUT STADI
|ESENTEPE KKSK
|–
Detaylar
|L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
|(H) UTKU HAMAMCIOĞLU
(Y) ALİ AKÇINAR
(Y) EMİNE YARKIN
(D) OSMAN KÜÇÜK
|29.12.2018
14:00
|GİRNE 20 TEMMUZ METE ADANIR STADI
|GİRNE HALK EVİ
|–
Detaylar
|BİNATLI YSK
|(H) EMRE ÖZTAŞLI
(Y) ŞAKİR AZİZOĞLU
(Y) ÖMER DOĞRU
(D) FEHİM DAYI
|29.12.2018
14:00
|CİHANGİR STADI
|CİHANGİR GSK
|–
Detaylar
|LEFKE TSK
|(H) ALİ ÖZER
(Y) NECMİ BULUT
(Y) CEMAL SARI
(D) SERHAN ŞİMŞEK
|29.12.2018
14:00
|LEFKOŞA ŞHT. HÜSEYİN RUSO STADI
|GENÇLİK GÜCÜ TSK
|–
Detaylar
|GÖNYELİ SK
|(H) MUSTAFA ÖZTUGAY
(Y) HALİL ERDEM CANALOĞLU
(Y) FERHAT TUNA
(D) İSFENDİYAR AÇIKSÖZ
K-Pet 1.Lig
|Tarih
|Stat
|Ev Sahibi Takım
|Skor
|Misafir Takım
|Hakemler
|29.12.2018
14:00
|OZANKÖY MUSTAFA ÖZKAYIM STADI
|OZANKÖY SK
|–
Detaylar
|YENİBOĞAZİÇİ DSK
|(H) MEHMET SEZENER
(Y) MURAT İZCİ
(Y) MESUT BOZLAR
(D) HÜSEYİN SAÇAR
|29.12.2018
14:00
|BOSTANCI TAHSİN MERTEKÇİ STADI
|YALOVA SK
|–
Detaylar
|BOSTANCI BAĞCIL SK
|(H) KEREM ERAN
(Y) İSMAİL ERCAN
(Y) OLGUN CANİK
(D) AHMET GENÇ
|29.12.2018
14:00
|GÖÇMENKÖY STADI
|GÖÇMENKÖY İYSK
|–
Detaylar
|ÇANAKKALE TSK
|(H) HÜSEYİN EYYÜPLER
(Y) ENGİN AKKAGÜN
(Y) MUSTAFA TORUN
(D) HALİL ATLAR
|29.12.2018
14:00
|AKOVA ERAY VUDALI STADI
|AKOVA VUDA TÇB
|–
Detaylar
|DOĞANCI SK
|(H) ZEKAİ TÖRE
(Y) MERT ERCAN BULUT
(Y) RECEP YAMUK
(D) MEHMET VOLKAN ÇELİK
|29.12.2018
14:00
|DEĞİRMENLİK SADIK CEMİL STADI (SENTETİK)
|DEĞİRMENLİK SK
|–
Detaylar
|MARAŞ GSK
|(H) SERKAN DURMAZ
(Y) SABRİYE ATİKOĞLU
(Y) EMRE ÇEVİKDAL
(D) ÖMER BOR
|29.12.2018
14:00
|KARŞIYAKA ERGİN CEMAL ŞAHDUR SAHASI
|KARŞIYAKA ASK
|–
Detaylar
|MORMENEKŞE GB
|(H) HÜSEYİN ÖZKAN
(Y) CEM ÖKSÜZOĞULLARI
(Y) CEMAL SAKALLI
(D) SAMİ ÖZENTÜRK
|29.12.2018
14:00
|TURUNÇLU HASAN BARDAKKO STADI
|MESARYA SK
|–
Detaylar
|DÜZKAYA KOSK
|(H) HAKAN ÜNAL
(Y) MEHMET EKŞİCİ
(Y) İSMAİL EGELİ
(D) MEHMET KAZIM ÜNAL
|29.12.2018
14:00
|GAZİMAĞUSA DR. FAZIL KÜÇÜK STADI
|YONPAŞ DUMLUPINAR TSK
|–
Detaylar
|HAMİTKÖY ŞHSK
|(H) EVREN KARADEMİR
(Y) BURAK MANDIRALI
(Y) SERTAN ALKIN
(D) SERKAN BAŞKAYA
U21 Süper Lig
|Tarih
|Stat
|Ev Sahibi Takım
|Skor
|Misafir Takım
|Hakemler
|29.12.2018
11:00
|GÖÇMENKÖY ANTRENMAN SAHASI
|YENİCAMİ AK
|–
Detaylar
|TÜRK OCAĞI LİMASOL
|(H) EREN ERDOĞAN
(Y) HAKAN YÜNCÜ
(Y) TAYYAR ALPDAĞ
|29.12.2018
11:00
|GAZİMAĞUSA CANBULAT STADI
|MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
|–
Detaylar
|KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
|(H) ABDULLAH GENÇ
(Y) MEHMET SUNGUR
(Y) ÇAĞIN GÖKÇE
|29.12.2018
11:00
|ESENTEPE ERDAL BARUT STADI
|ESENTEPE KKSK
|–
Detaylar
|L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
|(H) HÜSEYİN BAZ
(Y) İRFAN ALICI
(Y) BERKAY ÖRNEK
|29.12.2018
11:00
|KARAOĞLANOĞLU ORHAN DURAL STADI
|DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK
|–
Detaylar
|ÇETİNKAYA TSK
|(H) BERK BAĞRIKARA
(Y) SERDAR GÜRPINAR
(Y) ÜMİT ENES GÜRLEK
|29.12.2018
11:00
|GİRNE PIA BELLA SAHASI
|GİRNE HALK EVİ
|–
Detaylar
|BİNATLI YSK
|(H) ARİF MALEK
(Y) YUSUF ATLAR
(Y) MERDİ BERKE SARIGÜL
|29.12.2018
11:00
|CİHANGİR ANTRENMAN SAHASI
|CİHANGİR GSK
|–
Detaylar
|LEFKE TSK
|(H) MEHMET VOLKAN ÇELİK
(Y) ILGAZ KAPTAN
(Y) MAZLUM KARABOĞA
|29.12.2018
11:00
|LEFKOŞA ATTİLA TOPALOĞLU STADI
|GENÇLİK GÜCÜ TSK
|–
Detaylar
|GÖNYELİ SK
|(H) ÖZALP ÜRÜNCÜOĞLU
(Y) YUSUFCAN DÖNDER
(Y) CENK ARAS ÖZFUTTU
|29.12.2018
11:00
|GÜZELYURT BAF ÜLKÜ YURDU ALPAY VOLKAN ANT. SAHASI
|BAF ÜLKÜ YURDU
|–
Detaylar
|MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK
|(H) BATUHAN TAYSEN
(Y) ADEM FİDAN
(Y) HASAN ABAY
U21 1. Lig
|Tarih
|Stat
|Ev Sahibi Takım
|Skor
|Misafir Takım
|Hakemler
|29.12.2018
11:00
|OZANKÖY MUSTAFA ÖZKAYIM STADI
|OZANKÖY SK
|–
Detaylar
|YENİBOĞAZİÇİ DSK
|(H) MESUT BOZLAR
(Y) MURAT İZCİ
(Y) HÜSEYİN SAÇAR
|29.12.2018
11:00
|BOSTANCI TAHSİN MERTEKÇİ STADI
|YALOVA SK
|–
Detaylar
|BOSTANCI BAĞCIL SK
|(H) AHMET GENÇ
(Y) NURHAN KUTLUGÜN
(Y) AKAR KOÇ
|29.12.2018
11:00
|GÖÇMENKÖY STADI
|GÖÇMENKÖY İYSK
|–
Detaylar
|ÇANAKKALE TSK
|(H) HALİL ATLAR
(Y) MUSTAFA TORUN
(Y) MUSTAFA ÖZBİLGEHAN
|29.12.2018
11:00
|DEĞİRMENLİK SADIK CEMİL STADI (SENTETİK)
|DEĞİRMENLİK SK
|–
Detaylar
|MARAŞ GSK
|(H) ÖMER BOR
(Y) İBRAHİM KATMER
(Y) CEMRE MALEK
|29.12.2018
11:00
|KARŞIYAKA ERGİN CEMAL ŞAHDUR SAHASI
|KARŞIYAKA ASK
|–
Detaylar
|MORMENEKŞE GB
|(H) SAMİ ÖZENTÜRK
(Y) CEM ÖKSÜZOĞULLARI
(Y) CEMAL SAKALLI
|29.12.2018
11:00
|TURUNÇLU HASAN BARDAKKO STADI
|MESARYA SK
|–
Detaylar
|DÜZKAYA KOSK
|(H) MEHMET KAZIM ÜNAL
(Y) İSMAİL EGELİ
(Y) MEHMET EKŞİCİ
|29.12.2018
11:00
|GAZİMAĞUSA DR. FAZIL KÜÇÜK STADI
|YONPAŞ DUMLUPINAR TSK
|–
Detaylar
|HAMİTKÖY ŞHSK
|(H) SERKAN BAŞKAYA
(Y) BURAK MANDIRALI
(Y) RÜYA SAKALLI
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
|Tarih
|Stat
|Ev Sahibi Takım
|Skor
|Misafir Takım
|Hakemler
|30.12.2018
14:00
|MEHMETÇİK STADI
|MEHMETÇİK TÇB
|–
Detaylar
|GÖRNEÇ KSK
|(H) ÖMER DOĞRU
(Y) ALİ AKÇINAR
(Y) MERT ERCAN BULUT
|30.12.2018
11:00
|TATLISU RAUF RAİF DENKTAŞ STADI (SENTETİK)
|GEÇİTKALE GSK
|–
Detaylar
|TÜRKMENKÖY ASK
|(H) İSMAİL ERCAN
(Y) SABRİYE ATİKOĞLU
(Y) YUSUF BAKAR
|30.12.2018
14:00
|DİPKARPAZ SAHASI
|DİPKARPAZ TSK
|–
Detaylar
|DÖRTYOL SK
|(H) ALİ KARAHASAN
(Y) SERTAN ALKIN
(Y) RECEP YAMUK
|30.12.2018
11:00
|SERDARLI 14 AĞUSTOS SAHASI
|SERDARLI GB
|–
Detaylar
|GAZİKÖY SK
|(H) OLGUN CANİK
(Y) ABDULLAH GENÇ
(Y) SAMİ ÖZENTÜRK
BTM 1. Lig Beyaz Grup
|Tarih
|Stat
|Ev Sahibi Takım
|Skor
|Misafir Takım
|Hakemler
|30.12.2018
11:00
|BEYLERBEYİ DR. ALİ ÖZSOY STADI
|TATLISU HOSK
|–
Detaylar
|ZÜMRÜTKÖY SK
|(H) NECMİ BULUT
(Y) MEHMET EKŞİCİ
(Y) CEMAL SARI
|30.12.2018
11:00
|LEFKOŞA ORTAKÖY SAHASI
|ORTAKÖY SK
|–
Detaylar
|AYDINKÖY MSK
|(H) ŞAKİR AZİZOĞLU
(Y) BURAK MANDIRALI
(Y) HALİL ERDEM CANALOĞLU
|30.12.2018
11:00
|KARŞIYAKA ERGİN CEMAL ŞAHDUR SAHASI
|YILMAZKÖY SK
|–
Detaylar
|DENİZLİ SK
|(H) MUSTAFA TORUN
(Y) EMİNE YARKIN
(Y) EMRE ÇEVİKDAL
|30.12.2018
11:00
|KARAOĞLANOĞLU ORHAN DURAL STADI
|KARAOĞLANOĞLU SB
|–
Detaylar
|LAPTA TBSK
|(H) İSFENDİYAR AÇIKSÖZ
(Y) ÖZAL ÇAĞLAYAN
(Y) EREN ERDOĞAN
KTFF U17 Ligi
|Tarih
|Stat
|Ev Sahibi Takım
|Skor
|Misafir Takım
|Hakemler
|30.12.2018
11:00
|GÖÇMENKÖY ANTRENMAN SAHASI
|GÖNYELİ SK
|–
Detaylar
|MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
|(H) AHMET GENÇ
(Y) HALİL ATLAR
(Y) ÇAĞIN GÖKÇE
|30.12.2018
11:00
|LEFKOŞA ATTİLA TOPALOĞLU STADI
|ÇETİNKAYA TSK
|–
Detaylar
|BİNATLI YSK
|(H) SERDAR GÜRPINAR
(Y) YUSUF ATLAR
(Y) HÜSEYİN SAÇAR
|30.12.2018
11:00
|ÇATALKÖY NİHAT BAĞCIER STADI
|DÜZKAYA KOSK
|–
Detaylar
|YENİCAMİ AK
|(H) MURAT İZCİ
(Y) HÜSEYİN BAZ
(Y) ÜMİT ENES GÜRLEK
|30.12.2018
14:00
|GÜZELYURT BAF ÜLKÜ YURDU ALPAY VOLKAN ANT. SAHASI
|BAF ÜLKÜ YURDU
|–
Detaylar
|YONPAŞ DUMLUPINAR TSK
|(H) BURAK GÖNÜLALAN
(Y) BATUHAN TAYSEN
(Y) HASAN ABAY
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.