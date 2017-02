Haftanın sanatçısı

Kurt Donald Cobain (20 Şubat 1967 - 5 Nisan 1994), ABD'li şarkıcı-söz yazarı, müzisyen ve sanatçı, Nirvana grubunun vokali, ritim ve solo gitaristidir.

# Nevermind'ın Billboard Albümler Listesinde 1 numara olduğu gün, üçlü İngiliz TV'sinde "Top Of The Pops" adlı şova konuk oldu ve sahnede 'Smells Like Teen Spirit'i seslendirdi. Programı illegal kayıtlardan seyretmiş şanslı insanlar olarak manzara şöyleydi: Kurt mikrofona neredeyse yutacak kadar yaklaşıp, parçanın ilk bölümünü stüdyo kayıtlarından bir oktav düşük seslendiriyor. Bu arada orjinali "Load up on guns, bring your friends" olan parçanın sözleri şu şekilde değiştirilmiş: "Load up on drugs,and kill your friends". Ne hoş:)

# Birlikte çalıştıkları bateristlerden Chad Channing'in (Bleach'te davuldaydı) 100 kereden fazla taşındığı iddia ediliyor.

# Kurt'ün kolundaki "K" dövmesi, sanatçının favori plak şirketi K Records'u simgeliyor. K Records, Cobain'i derinden etkileyen Seattle'lı grup Beat Happening'in önadamı Calvin Johnson'a ait bağımsız bir kuruluş. Kurt, Shonnen Knife, The Vaselines (sıkı bi grup), Jad Fair ve hayranlık duyduğu daha birçok alternatif ismi K Records bünyesindeyken keşfetti.

# Sanatçının küçük bir çocuk olarak portresi: "Annem her gün saçlarımı tarar, şık ve temiz giysiler giydirirdi bana. Ve Beyaz Çöplüklerde takılmama izin vermezdi. Fakat ne yapalım ki, biz de Beyaz Çöplükten başka bir şey değildik. (Beyaz Çöplük, konum olarak A.B.D.'nin ortasında bulunan, orta sınıf Amerikalıların yaşadığı yerlere genel olarak verilen ad. Beyaz Çöplükte çok fazla çocuk yetişir; yazın karavanlarla yolculuk eder, Mc Donalds müdavimi olurlar.) Biraz snoptum, hatta bayağı. Kimseyle arkadaşlık etmezdim, çünkü budalalıklarına tahammül edemiyordum. Zaten onlarda benden pek hoşlanmıyorlardı. Fakat aynı zamanda kızlarla aram iyiydi, böylelikle isteğimde gruplarına kabul ediliyordum."

# Come As You Are'ın enigmatik videosunu görmüşsünüzdür. Hani şu Kurt'un ahizeye asılıp sallandığı. En güzeli bu sahnenin çekiminde midesi bulanan Kurt'un çığlıkları : "İndirin beni, kusacağım."

# Delikanlılık yıllarında Kurt'un en büyük eğlencesi kamyonların üzerine sprey boyayla "Queer" (argoda homoseksüel) yazmaktı. Graffiti yapmak ayrıca Kurt'un ilk tutuklanma nedeniydi. Yıllar önce Aberdeen'de Krist Novoselic ve Buzz Osbourne ile bir bankanın duvarına "Homosexsual Sex Rules" yazan Kurt yakalandı ve 180$ kefaletle ve bir ay süreli gözetim şartıyla serbest bırakıldı.

# Kurt'un annesi Wendy O'Connor (Taylor) göre çocukken Kurt, yemek masasında "Boda" adlı hayali bir oyun arkadaşının oturduğunu düşünürmüş.

# Liseyi bitirdiğinde Kurt birçok sanat okulundan burs kazandıysa da, formların üstüne asit döküp geri yollayarak bütün teklifleri reddetti.

# Kurt'un annesi bir barda garson olarak çalışıyordu ve evleri olmadığı zamanlarda parkta yatıyorlardı.

# Kurt ve Courtney'in Los Angeles'taki evleri bir Budist Türbesi gibi döşenmiş, oyuncak bebekler ve dev bir plak koleksiyonuyla doldurulmuş bir çok küçük odadan ibaret. Cobain'lerin plak arşivi 60'ların pop'undan 90'ların seçmelerine kadar çok geniş bir yelpazeden oluşuyor.

# İlk albümleri "Bleach" yayınlanmadan önce Krist boyacı, Kurt ise bir dişçinin ofisinde odacı olarak çalışıyordu. Ve doktorun morfinlerini çalıyordu.

# Nirvana'nın Geffen Records ile anlaşmasının 750 bin $ civarında olduğu söylense de,gerçek rakam 250 bin$. Üstelik iki plak için. Nirvana'nın olağanüstü başarısı ve popülaritesi(!) sayesinde Kurt'un karısının grubu Hole bu rakamın iki katı bir meblaya imza atmış bulunuyor. Bu da işin ironik yanı.

# Kurt ile Courtney Hollywood'un Club Lingerie konser salonunda aynı sahneyi paylaştılar: Rock Against The Rape (Tecavüze Karşı Rock). First Strike Rape Prevention adlı kuruluşun düzenlediği konserde Kurt ile Courtney'den önce Concrete Blonde'un Johnette Napolitano'su akustik repertuarıyla, Exena Cervenka şiirleriyle ve 7-Year Bitch bir saatlik punk saldırısıyla, tecavüze öfkelerini kustular. Sahneye önce tek başına çıkan Courtney, distorsiyonlu elektrik gitarıyla iki yeni parçası (artık çook eskidi) 'Doll Parts' ve 'Miss World'ü seslendirdi. Daha sonra "My husband, Yoko!"diyerek sahneye davet ettiği eşiyle 'Pennyroyal Tea'nin şiddetli bir akustik versiyonunu çalan grunge prensi ve prensesi geceyi 'Where did you sleep last night?'ı yorumlayarak kapattı.