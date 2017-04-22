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"Haftanın Ücretsiz Uygulaması" sekmesini kaldırdı!

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"Haftanın Ücretsiz Uygulaması" sekmesini kaldırdı!
Google, Mart ayı sonlarında anons ettiği Amerika Birleşik Devletleri ve daha birçok ülkede eş zamanlı başlatılan Google Play Store'daki "Haftanın Ücretsiz Uygulaması" sekmesini kaldırdı.

Mart ayı başında anons edilirken bu özelliğin dört hafta boyunca test edileceği söyleniyor ve Google’ın da uyguladığı bir pilot testin bir parçası olduğu bildiriliyordu. Google bu özelliği yalnızca üç hafta sonra uygulamadan kaldırdı.

Bu konuda herhangi bir duyuruda bulunmayan Google Store son 24 saat içinde bu sekmeyi kaldırdı. Haftanın bedava uygulaması sekmesinin Google Play Store’a dönüp dönmeyeceği belli değil, ancak deneme süresinin bitiminden önce çekilmesi iyi bir işaret olarak gösterilmiyor.

Free App of the Week- Haftanın bedava uygulaması bölümünde geçtiğimiz deneme süresinde Android cihaz sahiplerinin Card Wars – Adventure Time ve Chameleon Run’u ücretsiz indirip oynamasına izin verildi. Promosyon süresi boyunca onları indiren kullanıcılar bunları mobil telefonlarında tutabilir.

Google Play Store’da gezegeni Android uygulamalar için en popüler dijital pazar, Bu Pazar şirketin gelişmekte olan amiral gemilerinden biri olarak görülüyor ve Google Play Store ile ilgili yıl boyunca kesinlikle ek işlev ve güncellemeler bekleniyor.

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