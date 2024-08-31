Haftasonları uyumak kalp hastalığı riskini azaltıyor: Araştırma

Yeni bir araştırmaya göre, hafta sonları uyumak kalp hastalığı riskini yüzde 20 azaltabilir.Hafta sonu boyunca kaçırılan uyku saatlerini telafi etmek, düşünüldüğünden daha faydalı olabilir.

Yeni bir araştırmaya göre, hafta sonları uyumak kalp hastalığı riskini yüzde 20 azaltabilir.

Hafta sonu boyunca kaçırılan uyku saatlerini telafi etmek, düşünüldüğünden daha faydalı olabilir.

Yeni ve kapsamlı bir çalışma, hafta sonu uykusunun, uyku yoksunluğuna bağlı riskleri azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin bir toplantısında sunulan bulgulara göre, hafta sonları fazladan uyuyan kişilerin kalp hastalığı riskini yüzde 20'ye kadar azaltabileceği tespit edildi.

Çalışmanın yazarı, Pekin'deki Ulusal Kardiyovasküler Hastalıklar Merkezi ve Fuwai Hastanesi'nden Yanjun Song, "Yeterli telafi edici uyku, daha düşük kalp hastalığı riskiyle bağlantılı," dedi. "Bu ilişki, hafta içi düzenli olarak yetersiz uyku çeken bireylerde daha belirgin hale geliyor."

Hafta sonu boyunca kaçırılan uyku saatlerini telafi etmek, düşünüldüğünden daha faydalı olabilir.

Yeni ve kapsamlı bir çalışma, hafta sonu uykusunun, uyku yoksunluğuna bağlı riskleri azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin bir toplantısında sunulan bulgulara göre, hafta sonları fazladan uyuyan kişilerin kalp hastalığı riskini yüzde 20'ye kadar azaltabileceği tespit edildi.

Çalışmanın yazarı, Pekin'deki Ulusal Kardiyovasküler Hastalıklar Merkezi ve Fuwai Hastanesi'nden Yanjun Song, "Yeterli telafi edici uyku, daha düşük kalp hastalığı riskiyle bağlantılı," dedi. "Bu ilişki, hafta içi düzenli olarak yetersiz uyku çeken bireylerde daha belirgin hale geliyor."