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Haftasonu hava nasıl? Bu haberi okumadan plan yapmayın...

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Haftasonu hava nasıl? Bu haberi okumadan plan yapmayın...
Meteroloji Dairesi haftasonu hava durumu tahminini açıkladı...

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava parçalı bulutlu zamanla yer yer hafif sağanak yağmurlu geçecek.

Yarından itibaren gelmesi beklenen soğuk hava dalgası Kıbrıs’ı donduracak. Sıcaklıkların iç bölgelerde beş ila altı santigrat derece düşmesi bekleniyor. İç bölgelerde ve kıyılarda 10 ° C'ye düşeceğini belirtilen sıcaklık dağlık kesimlerde sıfırın altına düşecek. Tahminlere göre, yağmur ve fırtına yarın, Pazar ve Pazartesi günü de öngörülüyor.

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