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Haftasonu hava nasıl olacak?

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Hava sıcaklığı önümüzdeki bir haftalık süreçte, 30-33 derece dolaylarında seyredecek. Pazartesi günü yer yer kısa süreli yağmur bekleniyor.
Haftasonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre,  hava bir hafta boyunca az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak.

Rüzgarın Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; Pazar günü ise yer yer fırtınamsı olarak esmesi bekleniyor. 

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