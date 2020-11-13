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Haftasonu hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren bir hafta boyunca havanın yağmurlu geçeceğini duyurdu.
Haftasonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren bir hafta boyunca havanın yağmurlu geçeceğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 23 - 26 derece pazar ve pazartesi günleri ise 19 - 22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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