Haftasonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış ve Rüzgar Uyarısı

Ülkemizde bu Hafta sonu yağmur bekleniyor.Aynı zamanda Yyarın kuvvetli rüzgar da etkili olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkili olacak.

Hava yarın parçalı çok bulutlu, zamanla yağmurlu; Pazar günü ise parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek. Yeni haftanın parçalı bulutlu olacak ilk üç gününün ardından Perşembe az bulutlu, Cuma ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 14 - 17 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgâr genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, yarın kuvvetli, yer yer fırtınamsı esecek