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Haftasonu yağmur var mı? Meteoroloji Dairesi açıkladı

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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre hafta sonu havanın yer yer yağmurlu olması bekleniyor.
Haftasonu yağmur var mı? Meteoroloji Dairesi açıkladı

Meteoroloji Dairesi’nin 30 Kasım – 6 Aralık tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC periyodun ilk günleri alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile serin hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre, yarın parçalı ve çok bulutlu günün ilk saatleri yer yer sağanak yağmurlu; Pazar günü parçalı bulutlu öğleden sonra yer yer sağanak yağmurlu; Pazartesi günü parçalı zamanla az bulutlu; Salı günü  açık ve az bulutlu; Çarşamba günü parçalı bulutlu; Perşembe ve Cuma günü ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı  genellikle iç kesimler ve sahillerde 22 – 25 dolaylarında  seyredecek; rüzgar ise periyodun ilk günleri Güney ve Batı, diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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