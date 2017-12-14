Haftasonunda hava nasıl olacak?

Hava raporuna bakmadan plan yapmayın

Kış mevsiminin kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladığı bu günlerde hafta sonu plan yapacak olanlar için Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri için hava raporunu sunuyoruz.

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nisbeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 20 ila 23 derece dolaylarında olması bekleniyor.

Detay Gazetesi olarak şimdiden iyi bir hafta sonu geçirmenizi dileriz.