Hafter istikrarı değil, iktidarı önemsiyor'

Arap ve Akdeniz Dünyası Araştırmaları Merkezi Müdürü Abidi, Libya'nın doğusunda yer alan Petrol Hilali Bölgesi'ndeki çatışmaların General Hafter'in "istikrarı değil, iktidarı önemsediğine" işaret ettiğini söyledi.

Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne (TM) bağlı emekli General Halife Hafter'in siyasi çözüme karşı duran tavrı nedeniyle kendisine destek veren ülkelerin yaklaşımında değişiklikler görüldüğü belirtildi.

Arap ve Akdeniz Dünyası Araştırmaları Merkezi Müdürü ve Cenevre Üniversitesi Avrupa Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Abidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya'nın doğusunda yer alan Petrol Hilali Bölgesi'ndeki çatışmaların General Hafter'in "istikrarı değil, iktidarı ve ülkenin kaynaklarını ele geçirmeyi önemsediğine" işaret ettiğini söyledi.

Cezayirli siyaset uzmanı, Hafter'e bağlı güçlerin söz konusu bölgede "Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri" karşısında aldığı yenilgileri de Hafter'in arkasında yer alan bölgesel ve uluslararası güçlerin yaklaşımındaki değişikliğe bağladı.

Hafter'in Mısır'ın başkenti Kahire'de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüşmeyi iptal etmesinin ardından müttefiklerinin yaklaşımında dikkat çeken bir değişim gözlendiğini belirten Abidi, şunları kaydetti:

"Hafter'in Serrac ile görüşmeyi son anda iptal etmesi bazı Arap ülkelerindeki kredisini zedeledi. Hafter'in UMH'ye açılım yapmaya hazır olmadığını gösterdi. Hafter, ara buluculuk teklifini reddederek Cezayir gibi önemli bölgesel bir devletten yakışıksız bir şekilde yüz çevirdi, sonra Tunus ve Mısır'ın ara buluculuğunu da reddetti."

"Hafter'den tamamen vazgeçtikleri anlamına gelmiyor"

Abidi, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Martin Kobler'in, UMH'nin "yeni yüzlere yer açmayı istediğini ancak TM'nin karar alma yetkisinin Hafter'in elinde olduğunu" Batılı devletlere ilettiğini belirtirken, "Bu durum, Hafter'e destek veren ülkelerin tavrını değiştirmesine neden oldu, ancak bu Hafter'den tamamen vazgeçtikleri anlamına gelmiyor." diye konuştu.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi, salı günü Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri'nin Sidre ile Ra's Lanuf petrol limanları ile Bin Cevad ve En-Nevfeliyye beldelerinde kontrolü ele geçirmesi nedeniyle BM öncülüğünde başlatılan barış görüşmeleri neticesinde imzalanan Libya Siyasi Anlaşması'ndan çekildiğini açıklamıştı.