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Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu: Türkiye'ye ait gemiyi vurduk

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Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu: Türkiye'ye ait gemiyi vurduk
Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu: Türkiye'ye ait gemiyi vurduk

Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Trablus'ta Türkiye'ye ait bir gemiyi vurduklarını duyurdu.

Facebook hesabından bir açıklama yapan Libya Ulusal Ordusu, Trablus limanında demirli bulunan, silah ve mühimmat taşıyan bir Türk gemisini vurduklarını açıkladı. Ordu, Türkiye'nin, Libya'ya silah satışını yasaklayan uluslararası anlaşmayı ihlal ettiğini savundu.

Olayla ilgili henüz Türk yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.

​Bu gelişme, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 'Libya Ulusal Ordusu'nun ateşkesi ihlal ettiği ve Hafter'in durdurulması gerektiği' yönündeki açıklamasından sonra geldi.

BM Temsilcisi: Liman saldırıya uğradı

Öte yandan Reuters haber ajansı, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin Trablus limanının saldırıya uğradığına dair sözlerini aktardı. Limanda çalışan bir kaynak ise, geminin değil bir deponun vurulduğunu söyledi.

'Türk gemisi yoktu'

Libya Limanlar İdaresi ise Trablus limanında Türk gemisi yoktu, diye bir açıklamada bulundu.

Libya Ulusal Ordusu, daha önce de ülke karasularında seyreden Türk mürettebatlı bir gemiyi alıkoyduklarını açıklamıştı.

Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekleyen Türkiye, bu kapsamda Libya'da askeri danışmanlar ve eğitmenler konuşlandırmıştı.

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