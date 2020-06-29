  • BIST 114.668
  • Altın 390,627
  • Dolar 6,8503
  • Euro 7,6897
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKızamık hastalığı nedir nasıl anlaşılır?

Hafter milisleri Sirte Körfezi’ndeki elektrik santralini talan etti

» »
Hafter milisleri Sirte Körfezi’ndeki elektrik santralini talan etti
Hafter milisleri Sirte Körfezi’ndeki elektrik santralini talan etti

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler, Sirte Körfezi’ndeki elektrik santralinden birçok cihazı çalarak burayı talan etti.

Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, paralı yabancı lejyonerlerce desteklenen Halife Hafter’in terörist milislerinin, Sirte Körfezi’ndeki elektrik santralini talan ettiği bildirildi.

Birçok cihaz ve ekipmanların çalındığı belirtilen açıklamada, milislerin olağanüstü hallerde kullanılmak üzere santraldeki elektrik jeneratörü, telsiz cihazları, gaz tüpleri ve bir ekranı, nakliye araçlarına yükleyerek götürdüğü kaydedildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nijerya'da Silahlı Saldırılarda 23 Kişi Öldü22 Haziran 2020 Pazartesi 14:43
  • Mısır'dan Türkiye destekli Libya'ya 'kırmızı çizgi uyarısı: Doğrudan askeri müdahaleye neden olur20 Haziran 2020 Cumartesi 21:10
  • Libya, Mısır’ın Arap Birliğine yaptığı Libya konulu toplantı çağrısını reddetti20 Haziran 2020 Cumartesi 08:36
  • Kenyalı Çocuklara Cinsel İstismardan Yargılanan Abd'li Misyoner Suçunu Kabul Etti17 Haziran 2020 Çarşamba 12:45
  • Senegal'de Albinosların Yüzde 98'i Kanser17 Haziran 2020 Çarşamba 10:35
  • AB'den Libya'daki toplu mezarlara soruşturma çağrısı16 Haziran 2020 Salı 10:26
  • Nijerya'da Silahlı Saldırı: 10 Ölü15 Haziran 2020 Pazartesi 13:40
  • BM'den Libya'daki toplu mezarlarlar için kapsamlı ve şeffaf soruşturma çağrısı13 Haziran 2020 Cumartesi 10:06
  • BM, Kongo'dan Dubai'ye Uzanan Altın Kaçakçılığı Ağını Belgeledi13 Haziran 2020 Cumartesi 09:57
  • Anarşistler Seattle'da Özerklik İlan Etti: 'Şu Anda ABD'yi Terk Ediyorsunuz'12 Haziran 2020 Cuma 09:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti