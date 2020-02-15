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Hafter'den Libya'daki Ateşkes Sürecine Açık Tehdit…

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Hafter'den Libya'daki Ateşkes Sürecine Açık Tehdit…
Hafter'den Libya'daki Ateşkes Sürecine Açık Tehdit…

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, uluslararası toplumun desteklediği ateşkes sürecini açıkça tehdit etti. 
 

Ülkenin doğusunda bulunan Bingazi kentindeki Kiş Meydanı'nda yaptığı konuşmasında Hafter, kalıcı ateşkes ve barışın olmayacağını öne sürdü. 
 

Hafter, "Trablus'u ele geçirmemiz an meselesi, bütün ülke milislerden tamamen temizlenmediği sürece Libya'da daimi barış ve ateşkes olmaz." ifadelerini kullandı.
 

Trablus'ta kontrolü sağlayana kadar belirli prensipler üzerinde anlaşmanın da mümkün olmayacağını savunan Hafter, "Türkiye'nin Libya'ya paralı asker gönderdiği" iddiasında bulundu.
 

Libyalı tarafların 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini kabul etmiş olmasına rağmen, Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.
 

Hafter'e bağlı milislerin son 3 günde başkent Trablus'un sivil yerleşim alanlarına düzenlediği roket saldırılarında biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

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