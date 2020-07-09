Hafter’in sözcüsü: “Libya, KKTC gibi olacak”

Hafter'e bağlı Libya Ordusu Genel Komutanlığı sözcüsü Tümgeneral Ahmed Al-Mismari, “Türklerin başarılı olması halinde Libya, KKTC gibi olacak" dedi.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar'ın, geçen hafta Libya'nın başkenti Trablus'a yaptığı ziyaret darbeci Hafter yönetiminde 'tepkiye' ve 'kızgınlığa' yol açtı.

Hafter'e bağlı Libya Ordusu Genel Komutanlığı sözcüsü Tümgeneral Ahmed Al-Mismari, Türkiye'nin BM tarafından tanınan Serrac Başbakanlığındaki Libya Mutabakat Hükümeti'ne destek vermesinden rahatsız olduğunu açıkladı.

Türkiye'ye karşı ağır suçlama ve eleştirilerde bulunan Mismari, Libya Merkez Bankası'na giren her doların Ankara'ya gittiğini ve milyarlarca Libya parasının çeşitli şekillerde yağmalandığını ve Ankara'ya kaçırıldığını ileri sürdü.

“Bu bağlamda sessizliğe devam edersek, Libya egemenliğini Ankara'ya devredecek” diyen Mismari; Türk Savunma Bakanı Hulisi Akar'ın, Trablus'a yaptığı ziyarete de tepki gösterdi.

Bakan Akar'ın, askerlerine ve subaylarına Libya'daki Osmanlı mirası ve Türk tarihi hakkında konuştuğunu belirten Libya Ordusu Genel Komutanlığı sözcüsü Tümgeneral Mismari, Türklerin başarılı olması halinde sonsuza kadar Libya'da kalacağını vurgulayarak, “Libya, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) gibi olacak" suçlamasında bulundu.

Tümgeneral Ahmed Al-Mismari, Libya Ulusal Hükümetine bağlı Ulusal Petrol Şirketi başkanı Mustafa Sanallah'ın, Sidra petrol limanının havaalanı yabancı paralı askerler ve Rus Wagner'in koruduğu suçlamasına da tepki göstererek, "Yabancı bir asker ya da birey bu tesislere nasıl girebilir?" dedi.