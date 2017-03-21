 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.343
  • Altın 143,344
  • Dolar 3,6261
  • Euro 3,9113
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAPolisten önemli duyuru!

Hahn: Üyelik Türkiye için giderek gerçek dış

»
Hahn: Üyelik Türkiye için giderek gerçek dış
Ankara'nın Avrupa Birliği ülkelerine yönelik suçlamaları Türkiye - AB ilişkilerine yansıyor. AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Türkiye'nin AB'den giderek uzaklaştığını ve üyeliğinin gerçek dışı söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Türkiye'nin AB üyeliğinin "giderek gerçek dışı" olmaya başladığını söyledi. Hahn Alman Bild gazetesine verdiği demeçte, "Türkiye'nin uzun zamandır AB'den uzaklaşmakta olduğunu" belirtti ve "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otoriter tutumu ve Anayasa'yı değiştirerek başkanlık sistemine geçme planları AB'ye sırt çevirmektir” dedi.AB Komisyonu üyesi Hahn, AB ülkelerinin yakında Ankara ile sürdürülen üyelik müzakerelerine son verilmesini görüşmelerinin ihtimal dâhilinde olduğunu belirtti. Hahn, Aralık ayında üyelik görüşmelerinin sürdürülmesi yönünde karar aldıklarını, ancak güncel gelişmelerin ışığında yeniden durum değerlendirmesi yapabileceklerini dile getirdi. Hahn, Türk siyasilerinin Nazi yöntemi benzetmelerini sert bir dille geri çevirdi.

Türk vatandaşlarına AB ülkelerinde vize muafiyeti uygulanmasının elan düşünülemeyeceğini belirten Hahn, Türkiye'nin terör ile mücadele yasasını değiştirmeyi ve muhalefetle iktidarı eleştirenleri takibata uğratmamayı reddettiği sürece vize muafiyeti olmayacağını sözlerine ekledi.

"Yasak gelsin"

Almanya'nın Saksonya Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haselhoff da Alman hükümetinden Almanya'yı Nazi benzetmeleriyle aşağıladıkları takdirde Türk siyasetçilerinin Almanya'ya girişini yasaklamasını talep etti.

Hrristiyan Birlik partili politikacı Welt gazetesinde yayınlanan mülakatında, "çözümün belediyeler tarafından bulunmasına devletin güvenmemesi gerektiğini" belirtti ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hollanda Başbakanı Rutte'yi örnek alarak Türkiye'ye karşı daha kararlı tavır takınmasını beklediklerini ifade etti.

Merkel, "Türkiye'den gelen Nazi kıyaslamalarının kayıtsız şartsız sona ermesi gerektiği şeklindeki sözlerim geçerlidir”, demiş ve Türk politikacılarının ancak Alman anayasası prensiplerine uydukları takdirde Almanya'da toplantı yapabileceklerini, aksi takdirde gerekli önlemlerin alınacağını duyurmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 'Utanmasalar gaz odalarını gündeme getirecekler'20 Mart 2017 Pazartesi 09:17
  • Erdoğan'dan Merkel'e: Nazi uygulaması yapıyorsun20 Mart 2017 Pazartesi 09:03
  • Anket, 'Evet'in yüzde 50'yi geçemediğini söylüyor20 Mart 2017 Pazartesi 08:23
  • Gabriel: Türkiye'nin AB üyeliği gerçekçi değil19 Mart 2017 Pazar 14:04
  • Uyuşturucu ile mücadele için 'WhatsApp ihbar hattı'18 Mart 2017 Cumartesi 12:52
  • Darbe girişiminde 8 binden fazla asker görevlendirildi18 Mart 2017 Cumartesi 10:47
  • Çanakkale Zaferi hakkında bilmeniz gereken 7 gerçek18 Mart 2017 Cumartesi 10:34
  • Çavuşoğlu: Çözüm istiyorlarsa bu tür rüyalardan vazgeçecekler18 Mart 2017 Cumartesi 10:21
  • Ankara-Sofya hattında seçim gerginliği18 Mart 2017 Cumartesi 09:02
  • AP Başkanı Tajani: Referandum sonrası Türkiye'nin makulleşmesini umuyorum18 Mart 2017 Cumartesi 08:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti