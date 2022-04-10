  • BIST 2.393,39
  • Altın 922.901
  • Dolar 14.7207
  • Euro 16.0742
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Hailey Bieber’dan samimi açıklamalar: “O olaydan sonra podyumdan uzak durdum”

»
Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin Bieber, verdiği röportajda podyumlardan neden uzak olduğunu anlattı.
Hailey Bieber’dan samimi açıklamalar: “O olaydan sonra podyumdan uzak durdum”

Hailey Bieber, güzellik markası Rhode hakkında Allure isimli derginin mayıs sayısında konuştu. Konuşması sırasında 25 yaşındaki ünlü model, podyumlara neden ara verdiğini anlattı.

Bieber, “Çok önemli bir yönetmenle gerçekten kötü bir deneyim yaşadım. Konu podyuma geldiğinde güvenimi sarsan bir şey söyledi” dedi.

Röportajda Bieber şunları ekledi: “Bu alanda kendim hakkında kötü hissetmek istemiyorum; çünkü yaptığım diğer işler hakkında gerçekten iyi hissediyorum. Öyleyse neden kendimi küçük hissedecek bir konuma getireyim?”

Stephen Baldwin ve Kennya Baldwin’in kızı olan Bieber, podyum modelliğine 14 yaşında başladı ve Ford Models ile anlaşma imzaladıktan sonra 2014 yılında ilk çıkışını yaptı. Bieber hâlâ modellik yapıyor, Miu Miu, Victoria’s Secret, Jimmy Choo ve Levi’s kampanyalarında boy gösteriyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nin 17’ncisi yapılacak08 Nisan 2022 Cuma 10:16
  • ''Teslimat'' İspanya ve İsviçre'de Gösterilecek07 Nisan 2022 Perşembe 18:36
  • “Ali Hoca Eserleri” CD'si KKTC Kültür Dairesi ve Telsim'in katkılarıyla hayat buldu07 Nisan 2022 Perşembe 11:48
  • “Ada Karanlığı” kitap tanıtımı ve söyleşisi Girne’de gerçekleşecek07 Nisan 2022 Perşembe 09:41
  • ''Genç Sanatçılar Resim Yarışması'' Sonuçları Açıklandı06 Nisan 2022 Çarşamba 16:12
  • Başkent Lefkoşa’da Uluslararası Şiir Buluşması Heyecanı06 Nisan 2022 Çarşamba 15:18
  • Eğitimci, Araştırmacı, Yazar Gülgün Serdar'ın Hayatı Belgesel Oluyor06 Nisan 2022 Çarşamba 14:47
  • ''Little Little Into The Middle'' Barış Manço Parkında Son Gösterimini Yapacak06 Nisan 2022 Çarşamba 14:19
  • 40 yaşındaki ünlü oyuncu yumurtalarını dondurdu05 Nisan 2022 Salı 23:15
  • Covid-19 endişesi 118 milyon TL’ye mal oldu05 Nisan 2022 Salı 19:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti