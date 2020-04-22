Haispoğlu hükümetin başarısının ortada olduğunu öne sürdü!

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu BRT’de yayınlanan 45 + programına katılarak Kovid 19 ile mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin koronavirüs ile mücadeledeki başarısının ortada olduğunu belirten Hasipoğlu , bunun için ortaya çıkan verilere bakmak gerektiğini belirtti.

Hükümetin doğru ve zamanında adımlar attığına vurgu yapan Hasipoğlu, ülkede 4 gündür herhangi bir pozitif vakanın olmadığını belirterek bunun hükümetin ve sağlık bakanlığının bir başarısı olduğunu ifade etti.

Mayıs ayı itibariyle solunum cihazı sayısının 159’a, pandemi hastanesinin ise 200 yatak kapasitesine ulaşılacağını kaydeden UBP milletvekili “ bu veriler bize pozitif sinyaller veriyor. Umarım bu seyir böyle devam eder” dedi.

Hasipoğlu işletmelerin açılıp açılmayacağı yönünde bir soruya karşılık olarak ise bunun koronavirüs seyrine bağlı olacağını kaydederek, halka 30 Nisan’da kadar alınan önlemlere ve tedbirlere uyması çağrısında bulundu.

Hasipoğlu küresel salgın sonrası özellikle turizm alanında koronavirüs sağlık sertifikasyon sisteminin oluşturulması gerektiğine de vurgu yaparak, gerek ulaşım gerekse tesisler bazında işletmelerin bu güvenceyi sağlaması gerektiğini ifade etti.