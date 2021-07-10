Haiti'de geçici devlet başkanı Joseph Lambert oldu

Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'e yönelik suikast sonrası ülkede tansiyon yüksek. Senato geçici Devlet Başkanı olarak Josep Lambert'i atadı.

Suikaste kurban giden Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'in yerine, Senato Joseph Lambert'i geçici devlet başkanı olarak atadı.

Üst Meclis Başkanı olarak görev yapan Lambert, 10 senatörden 8'inin desteğini aldı.

Ölüm mangasını sorumlu tutuyor

Devlet yönetiminde bunlar yaşanırken suikasta ilişkin soruşturma da sürüyor.

Haiti Cumhurbaşkanı Moise'ye suikast

Haiti polisi, suikasttan ABD ve Kolombiyalıların da aralarında bulunduğu 28 kişilik bir ölüm mangasını sorumlu tutuyor.

Şimdiye kadar 11'i zorla girdikleri Tayvan elçiliğinde olmak üzere 17 şüpheli yakalandı. 3 şüpheli öldürüldü. Kaçak durumdaki 8 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Haiti'den destek çağrısı

Haiti yönetim Stratejik noktaların korunması için BM ve ABD'den yardım istedi. Seçim Bakanı Mathias Pierre hava ve deniz limanlarının yanısıra diğer stratejik noktaların korunması için BM ve ABD'den asker talebinde bulunduklarını açıkladı.

Bu talebe karşı Birleşmiş Milletler henüz sessizliğini bozmuş değil. ABD'den ise dolaylı açıklama geldi.

Üst düzey Amerikalı bir yetkilinin Washington'un Haiti'ye asker gönderme planı olmadığını söylediği bildirildi.

Washington daha önce Haiti'ye destek için FBI ve İç Güvenlik Bakanlığından yetkililer gönderileceğini duyurmuştu.