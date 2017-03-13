Haiti'de otobüs kalabalığın içine daldı: 34 ölü

Haiti'de bir otobüsün kalabalığın içine dalması sonucu en az 34 kişi hayatını kaybetti.

Haiti'de bir otobüsün kalabalığın içine dalması sonucu en az 34 kişi hayatını kaybetti.

Bölgesel sivil savunma koordinatörü Josepth Faustin, yaptığı açıklamada, Gonaives kentinde bir yolcu otobüsünün önce durakta bulunan 2 kişiye çarptığını daha sonra müzik festivaline katılanların arasına dalarak en az 34 kişinin ölümüne sebep olduğunu bildirdi.

Faustin, kazanın ardından otobüs sürücüsünün kaçtığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.