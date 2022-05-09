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Haiti’de Türk misyonerler kaçırıldı

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Haiti ve Dominik medyasında yer alan haberlere göre, çeteler arası çatışmaların yaşandığı Haiti'de Dominik Cumhuriyeti'nden otobüsle Haiti'ye geçen ve aralarında en az 8 Türk misyonerin de bulunduğu bir grup kaçırıldı.
Haiti’de Türk misyonerler kaçırıldı

Haiti24 isimli web sitesinde yer alan haberde grubun dün öğleden sonra geçtiğimiz sene ABD ve Kanadalı bir grup misyonerin de kaçırıldığı Croix-des-Bouquets bölgesi yakınlarında kaçırıldığı bilgisi yer aldı.

Yerel basın, silahlı bir grubun otobüse saldırdığını aktarırken Haiti polis sözcüsü konuya ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi.

Türk misyonerleri 400 Mawozo isimli çetenin kaçırdığı tahmin ediliyor.

Haiti medyası bölgede etkisini artıran 400 Mawozo isimli bir çetenin sivilleri kaçırmış olabileceğini aktardı. Yerel haberlerde en az 17 kişinin kaçırıldığı ve bunlardan 8’inin ise Türk vatandaşı olduğu, 8’inin Hatili ve şoförün ise Dominik Cumhuriyeti’nden olduğu belirtildi.

Dominik gazetesi El Dia, Türk vatandaşlarının misyoner olduğunu aktarırken bu kişilerin Dominik Cumhuriyeti’nden Haiti’ye giriş yaptığını da duyurdu.

400 Mawozo (400 Sakat) isimli grubun bölgedeki en eski ve şiddet yanlısı çete olduğu belirtilirken, bu grubun fidye için sık sık bölgedeki misyonerleri kaçırdığı da kayıtlara geçti.

Grup resmi olarak kaçırmayı henüz üstlenmezken bölgenin hakimiyetinin onlarda olduğu vurgulandı.

Son yıllarda kaosun ve şiddetin hüküm sürdüğü Haiti’de 8 Türk vatandaşının en son otobüste görüldüğü belirtildi.

Geçtiğimiz sene Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından ülkede çeteler her geçen gün güçlerini artırıyorlar.

400 MAWOZO VE CHEN MECHAN ÇATIŞIYOR

Birleşmiş Milletler’den Cuma günü yapılan açıklamada Haiti‘nin Port-au-Prince yakınlarında çeteler arasında patlak veren çatışmalarda en az 75 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkililer 400 Mawozo ile Chen Mechan isimli çetelerin “bölgelerini korumak” için çatıştığını duyurmuştu. Yaşanan çatışmalar neticesinde 75 kişinin ölmesinin yanı sıra çok sayıda insanın yaralandığı ve binlerce kişinin de evini terk etmek zorunda kaldığı açıklanmıştı.

RAHİPLER İÇİN 1 MİLYON DOLAR İSTEMİŞLERDİ

Haiti İnsan Hakları Analiz ve Araştırma Merkezi’nin verilerine göre geçen yıl Haiti’de 81’i yabancı 1200 insan kaçırıldı. Kaçırılanların 17’sinin ABD ve Kanadalı Hıristiyan misyonerler olduğu belirtilirken 400 Mawozo isimli çetenin her biri için 1 milyon dolar fidye istediği de kayıtlara geçti.

Misyonerlerin dört ay sonra serbest bıraktığı bilinirken, özgürlükleri karşılığında fidye verilip verilmediği ise bilinmiyor.

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