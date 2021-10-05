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Haiti'den BMGK'ya: Suçla ve çetelerle mücadele için destek olun

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Haiti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden çete şiddeti ve suçla mücadele konusunda destek istedi.
Haiti'den BMGK'ya: Suçla ve çetelerle mücadele için destek olun

Haiti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden çete şiddeti ve suçla mücadele konusunda destek istedi.

Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) yaptığı konuşmada, BM’nin ülkedeki siyasi misyonunun krizlerle boğuşan Haiti’de güvenliği güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Güvenlik Konseyinden çete şiddeti ve suçla mücadele konusunda destek isteyen Joseph, "Ülkenin karşı karşıya olduğu yeni gerçekleri dikkate alarak (BM misyonunun) görev süresinin buna göre ayarlanması hayati önem taşıyor." dedi.

Suikat, deprem, göçmenlere saldırı...

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise, temmuzda silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

Ülkede ağustosta meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem 2 bin 200’den fazla kişinin ölümüne neden olmuş, on binlerce ev zarar görmüştü.

Amerikalı atlı sınır muhafızlarının geçen ay Haitili göçmenlere kırbaçla müdahalesi, büyük öfkeye neden olmuştu.

Tüm bu siyasi ve ekonomik krizlerle boğuşan ülke, artan çete savaşları, adam kaçırma ve çetelerin işlediği cinayetlerle mücadele etmeye çalışıyor.

BM rakamlarına göre, son aylarda çete şiddeti nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 19 bin Haitili, barakalarda sağlıksız koşullarda yaşıyor.

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