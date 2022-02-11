Haitili işçiler maaş zammı talebiyle gösteri düzenledi

Karayip ülkesi Haiti'de yüzlerce işçi, başkent Port-au-Prince’de maaş zammı talebiyle iki gün üst üste gösteri düzenledi.

Karayip ülkesi Haiti'de yüzlerce işçi, başkent Port-au-Prince’de maaş zammı talebiyle iki gün üst üste gösteri düzenledi.

Yüzlerce işçi başkentteki Endüstri Parkı'nda bir araya gelerek maaşlarına zam istedi ve geçim masraflarının arttığını, mevcut maaşla temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ifade etti.

Gösterilerde, bazı protestocular araç lastiklerini yakarak ana yolu kapatırken polis, kalabalığı göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmaya çalıştı.

Protestoya katılan işçilerden Similien Luckgelson, "Yoksul insanlar bu acınacak maaşla hiçbir şey yapamazlar" dedi.

İşçiler, gıda ve ulaşım gibi maliyetlerin yanı sıra 8 saatlik mesai ücretinin 5 dolardan 15 dolara çıkarılmasını talep ediyor.

Protestocular, maaşlarına zam yapılmadığı takdirde gelecek hafta tekrar gösteri düzenleyeceklerini bildirdi.

Uluslararası Kurtarma Komitesine (IRC) göre, yoksulluk oranının 2020'de yüzde 60'a kadar çıktığı tahmin edilen Karayip ülkesinde enflasyon artmaya devam ediyor.