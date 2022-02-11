  • BIST 2.000,76
  • Altın 783.73005
  • Dolar 13.4568
  • Euro 15.3401
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Haitili işçiler maaş zammı talebiyle gösteri düzenledi

» »
Karayip ülkesi Haiti'de yüzlerce işçi, başkent Port-au-Prince’de maaş zammı talebiyle iki gün üst üste gösteri düzenledi.
Haitili işçiler maaş zammı talebiyle gösteri düzenledi

Karayip ülkesi Haiti'de yüzlerce işçi, başkent Port-au-Prince’de maaş zammı talebiyle iki gün üst üste gösteri düzenledi.

Yüzlerce işçi başkentteki Endüstri Parkı'nda bir araya gelerek maaşlarına zam istedi ve geçim masraflarının arttığını, mevcut maaşla temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ifade etti.

Gösterilerde, bazı protestocular araç lastiklerini yakarak ana yolu kapatırken polis, kalabalığı göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmaya çalıştı.

Protestoya katılan işçilerden Similien Luckgelson, "Yoksul insanlar bu acınacak maaşla hiçbir şey yapamazlar" dedi.

İşçiler, gıda ve ulaşım gibi maliyetlerin yanı sıra 8 saatlik mesai ücretinin 5 dolardan 15 dolara çıkarılmasını talep ediyor.

Protestocular, maaşlarına zam yapılmadığı takdirde gelecek hafta tekrar gösteri düzenleyeceklerini bildirdi.

Uluslararası Kurtarma Komitesine (IRC) göre, yoksulluk oranının 2020'de yüzde 60'a kadar çıktığı tahmin edilen Karayip ülkesinde enflasyon artmaya devam ediyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya'da 1 Milyon Dolarlık Tabloya Göz Çizen Şüpheli, Güvenlik Görevlisi Çıktı10 Şubat 2022 Perşembe 17:54
  • Birleşmiş Milletler, Rusya-Ukrayna Krizinde Aktör Olmayı Başaramadı10 Şubat 2022 Perşembe 16:11
  • Güney Kore'de günlük COVID-19 vaka sayısı ilk kez 50 bini aştı10 Şubat 2022 Perşembe 12:35
  • Endişelendiren Kuzey Kore raporu: Nükleer füze üssü kuruyor10 Şubat 2022 Perşembe 12:22
  • CNN'e Göre Kabil Havalimanı'Ndaki Terör Saldırılarında Ölenlerin Bazılarını ABD Vurdu09 Şubat 2022 Çarşamba 19:06
  • Ukrayna krizi: ABD ve AB, Rusya’nın enerji kartına karşı hangi adımları atıyorlar?09 Şubat 2022 Çarşamba 15:18
  • Hindistan'da başörtülü kız baskılara tek başına karşı koydu09 Şubat 2022 Çarşamba 14:01
  • Oturuşuyla Dikkat Çeken Fransız Gazeteci Putin'i Kızdırdı: Bu Savaşı İstiyor Musun?08 Şubat 2022 Salı 19:23
  • Japonya'daki Fukuşima Santralinde Robot Sonda İle Eriyik Yakıt İnceleniyor08 Şubat 2022 Salı 18:03
  • Tayland Kralı’nın yeni oyuncağı ortaya çıktı: 500 milyon dolar harcadı08 Şubat 2022 Salı 14:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti