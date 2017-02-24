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Hak-İş KKTC’de temaslar yapacak

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Hak-İş KKTC’de temaslar yapacak
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, KKTC temaslar gerçekleştiriyor.

Arslan temasları kapsamında bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek.

Arslan, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Kıbrıs müzakereleri kapsamında KKTC ve halkıyla dayanışma duygularını iletecek.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ı da ziyaret edecek olan Mahmut Arslan bugün ayrıca basın temsilcileriyle akşam yemeğinde biraraya gelecek.

Arslan, düzenleyeceği basın toplantısında Kıbrıs ve Türkiye gündemi ile çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

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