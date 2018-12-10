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HAK-KOOP hizmete başlıyor

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Eşit Hak ve Adalet Sendikası’dan Kooperitif adımı
HAK-KOOP hizmete başlıyor

"Ülkemizin en önemli değerlerinden olan kooperatifçiliğe her daim destek çıkan ve gelişmesi için her türlü adımı atan ve atmaya devam edecek olan HAKSEN, bu bağlamda sendika yönetim kurulu üyeleri tarafından Fasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası tahtında HAK-KOOP tüzüğü hazırlanarak faaliyete geçmesi için ilk adımı atmış bulunmaktadır.

 

HAK-KOOP, kurucu ortaklarla sonradan kabul edilip ortaklığa alınacak ortakların sosyal, kültürel, üretim, tüketim, pazarlama ve finans gereksinmelerini karşılamak ve yerine getirmek ihtiyacından doğmuştur. Kurulacak olan kooperatif, halkımızın alım gücünün düştüğü dönemlerde fırsatçılığın tavan yapması ile yüksek banka faizlerinin getirdiği yük de dikkate alınarak halkımıza en iyi hizmeti, en kısa yoldan verme prensibiyle çalışma kararlılığındadır.

 

Kuruluş işlemlerini tamamlamasının ardından 2019 yılı içerisinde faaliyete başlayacak olan HAK-KOOP, sendikadan ayrı bir tüzel kişilik olarak faaliyetlerini sürdürecektir.

 

Beş kişiden oluşacak yönetim Kurulu tarafından idare edilecek olan HAK-KOOP, kuruluş tüzüğü uyarınca diğer yetkili kurullarını da oluşturacaktır.

 

Halkımız ile HAKSEN ailesine iyi ve kötü günde omuz verme gailesiyle hayata geçecek olan HAK-KOOP’un başarılı olması için bundan böyle çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.

Bizler ve emekçiler adına önemli olan bu adımı halkımıza ve üyelerimize saygı ile duyururuz."

Eşit Hak ve Adalet Sendikası

Yönetim Kurulu (a)

Başkan

İzzet Türkmen

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