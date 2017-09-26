Hak Odaklı Habercilik ve Medyada LGBTİ Temsili Semineri Gerçekleşti

22 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Lokali'nde "Hak Odaklı Habercilik ve Medyada LGBTİ Temsili" üzerine seminer düzenlendi.

(Lefkoşa, 25/09/17) Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Kıbrıs Toplum Medyası Merkezi (CCMC) tarafından Kuir Kıbrıs Derneği ve Thomson Vakfı ortaklığıyla yürütülen “Konuşulmayan: Kıbrıs Türk Toplumunda LGBTİ Haklarıyla İlgili Diyaloğu Güçlendirmek” başlıklı proje kapsamında 22 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Lokali'nde "Hak Odaklı Habercilik ve Medyada LGBTİ Temsili" üzerine seminer düzenlendi.



Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Basın-Sen, CCMC ve Kuir Kıbrıs Derneği işbirliğiyle gerçekleşen seminerde, önce KT Gazeteciler Birliği' Genel Sekreteri Gizem Özgeç, ardından Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler. Açılış konuşmalarından hemen sonra Konuşulmayan Projesi asistanı Erman Dolmacı proje kapsamında hazırlanan medya takip raporundan kısaca bahsederek, Kıbrıs’ın kuzeyinde LGBTİ özelindeki haberlerin nasıl yer aldığına değinmiştir. Haberleri olumlu ve olumsuz olarak iki temel başlıkta incelediklerini söyleyen Dolmacı, olumlu olan kısmında genellikle dernek veya proje tarafından gönderilen basın bildirilerinin bulunduğunu ve bu durum her ne kadar olumlu olarak görünse de gazetelerden sadece ellerine ulaşan basın bildirilerini paylaşmanın ötesinde beklentilerinin olduğunu belirtti.

Erman Dolmacı'nın ardından Türkiye'den Bianet yazarı Çiçek Tahaoğlu hak odaklı habercilik ve Medya'da LGBTİ temsili üzerine konuşma yaptı. Tahaoğlu, haber yaparken verilen mesajın ne olduğunu ve okurun haberi okurken ne düşündüğünü önceden tahayyül etmenin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparken, gazeteci dilinin ataerkilliğinden bahsedip eğer gazeteciler haberlerinin hak odaklı olmasını istiyorsa buna dikkat edip mümkün olduğunca bu eril dilden kurtulmaları gerektiğini belirtti. Bunların yanısıra hak odaklı haberler yaparken her daim konunun uzmanlarından görüş alınması gerektiğinin de altını çizen Tahaoğlu, yapılan haberlerde gizlilik ilkesinin de ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak bunu pratik bir şekilde nasıl yapılacağını örneklerle açıkladı.