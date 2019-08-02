HAK-SEN: Asgari Ücret rakamını "EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI"na endeksleyin

İşte o açıklama;

Asgari ücretin tesbitinde izlenen yöntem, usul ve şekil rasyonel aklın kabul edebileceği bir çerçeve içinde değildir.

Ülkede belirlenen Asgari Ücretin saptanmasındaki yöntemin, şeklin ve usulün, bunun yanında, Asgari Ücret Yasa'sınin da günumüz koşul ve şartlarına cevap verecek bir yapıda olmadığının çok açık olarak ortada olduğunu kabul etmelisiniz.

2019 yılının Şubat ayında belirlenmiş Net Asgari Ücrete 218 TL'lik artış yapmak için defalarca toplantı yapan " Tesbit Komisyonu " üyelerini de yıllardır oynadıkları bu traji-komik tiyatro oyunundan vazgeçmeye davet edmekte ve Komisyonun ne kendi akıl sağlığı ne de ülke insanının akıl sağlığıyla oynanmasını sallık vermekteyiz. Ha eğer Komisyonda yer alan kesimler biz bu oyunu çok sevdik ve oynamaya devam etmek istiyoruz diyorsa ilk toplantıda D.P.Ö'nün açıklamış olduğu H.P' nin yüzde (.%) oranını geçmeyecek bir miktarı Yasa'nın öngördüğü düzenlemeye göre belirlemesini tavsiye ederiz.

Resmi Kurumlar tarafından ortaya konan verilere göre ayarlama yapıp, uzun ve meşakatli bir yolun sonunda yapılabilenin en iyisi yapılmıştır iddiasıyla ortaya çıkmanın ne inandırıcılığı ne de gerçekliği kabul edilir bir durum değildir.

Büyük Siyasilerimizin dediği gibi, (.% ) oranındaki bu ayarlamaları herhangi bir Muhasebeci de çok kolay, rahat ve daha hızlı bir şekilde yapar.

Şimdi ülkeyi idare etmek ve geleceğin daha refah ve güvenli bir ortam içerisinde yaşanabilmesi adına, ya Halkın gerçek anlamda refahına yönelik ve somut adımlar atın, ya da oturduğunuz o koltuklardan derhal kalkın. Kalkın ki ; o koltuklara bir Muhasebeci otursun ve sizin bu çok büyük uğraşlar ve maliyetlerle yaptıklarınızı çok daha süratli ve ekonomik bir şekilde yapsın. Ya da derhal Asgari Ücret rakamını "EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI"na endeksleyin. Böylece gerçek anlamda bir Tasarruf yapılmış da olur.