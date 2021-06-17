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HAK-SEN Basın Açıklaması: Maliye Bakanlığına Aidat Tepkisi

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Büyükoğlu’ndan Maliye Bakanlığına ‘Aidat’ Tepkisi: “Gayri Yasal İşlere Kılıf Uydurmak İçin Harcadıkları Çabayı, Sorunları Çözmeye Harcasınlar”
HAK-SEN Basın Açıklaması: Maliye Bakanlığına Aidat Tepkisi

Büyükoğlu’ndan Maliye Bakanlığına ‘Aidat’ Tepkisi: “Gayri Yasal İşlere Kılıf Uydurmak İçin Harcadıkları Çabayı, Sorunları Çözmeye Harcasınlar”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, daha önce Sendikalar Yasası üzerinden yapılmaya çalışılan “üye aidatlarından yüzde 5 kesintinin, şimdi ‘Kamu Alacaklarının Tahsili Yasası’ üzerinden kılıfına uydurulmak istenmesine tepki gösterdi.
 

Büyükoğlu, “üye aidatlarına yüzde 5 kesinti adı altında el konulmasına kılıf bulmak için her yolu zorluyorlar. Maliye Bakanlığı keşke bu kadar çabayı ülkedeki sorunları çözmek için, başta da servet vergisi için harcasaydı” dedi.

Büyükoğlu’nun açıklaması şöyle:

Daha önce Sendikalar Yasası üzerinden yapılmaya çalışılan “üye aidatlarından yüzde 5 kesintinin”, şimdi ‘Kamu Alacaklarının Tahsili Yasası’ üzerinden kılıfına uydurulmak istenmesini hayretle izlemekteyiz. Ülkede üreticiden özel sektör emekçilerine, akıbeti belirsiz çalışanlardan burs bekleyen öğrencilere kadar onlarca sorun varken, pandemide iflas eden esnafı bir de TL’nin değer kaybı vururken, Maliye Bakanının işi gücü bırakıp sendikaların peşine düşmesi tam anlamıyla skandaldır. Hükümetin gayri yasal bu adımı kılıfına uydurmak için gece gündüz yollar araması, onlar adına büyük bir utançtır.

Sn Maliye Bakanının böylesi bir krizde, üstelik de önünde ‘ultrazenginlere Servet Vergisi’ gibi gerçekçi bir çözüm varken, işi gücü bırakıp tefecilik/komisyonculuk çabasına girmesi, “Sendikaları bitirin” talimatı almış olduğunu düşündürmektedir. Oysa söz konusu girişim, sadece sendikaları etkilemeyecektir. Sendikalar üye aidatları ile üyelerine birçok kolaylık sağlayıp, en demokratik hak olan grev hakkını güvence altına alırken, bu ülkede bir çok derneğimiz de değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak adına kültürel alandaki çalışmalarını bu aidatlarla yürütmektedir. Bunun yanı sıra sağlık alanında, devlet görevlerini yerine getiremez ve kanserden diyabete bir çok hasta ilaç bulamayıp ihtiyaçlarını karşılayamazken, bir çok ihtiyaç bu alandaki derneklerin kendi gelirleriyle karşılanmaktadır.

Maliye Bakanını bu uğurdaki mesaisinden vazgeçerek, halkın gerçek sorunlarına mesai harcamaya çağırıyoruz. Ne bu halkın sendikalarını, ne de diğer kurum/kuruluşlarını kimseye yedirmeyiz.

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