Hak-Sen: Bu tasarıyı topyekün reddedeceğiz

HAKSEN’DEN ÇAĞRI

Kamuda reform yapmak iddiası ile hazırlanan “yıkım” Yasa tasarısı, yürürlüğe girmesi halinde telafisi imkânsız sonuçlar doğuracaktır.

-Kamuda görev yapanlara kariyer imkânı sağlamayan,

-Tüm kadroları dışa açan,

-Siyasilerin iradesi ile yıllar boyunca geçici işçi olarak istihdam edilen çalışanları istihdam yolu kapanan geçici memur statüsüne atayan,

-İzinleri ayda 2 güne indiren,

-Hastalık izinlerini ayda 1 güne indiren,

-Hafta sonu ek mesai ücretini normal gün mesai ücretine eşitleyen,

-Memuru “kamu yararı ve hizmet gereği” bahanesi ile 3 aya kadar sürgün etme hakkı veren,

-Üst kademeyi sınavla atamayı öngören ama mevcut müdürlerin görevden alınması ve yeni müdürler için sınav takvimi koymayan,

-Kısaca çalışanın bütün haklarını budayan yeni hiçbir kazanım veya mevcutun korunmasını getirmeyen,

-Kamu Kurumları için yeni görev tanımlamayan

-Kamu Hizmetleri için yeni nitelikli kadro oluşturmayan

-Halkın alacağı hizmetleri kolaylaştırmayan

-Hizmetin hızı kolaylığı ve kalitesini düzenlemeyen

-“Sözde reform” Yasasını kabul edilemez buluyoruz.

Yasanın hazırlanması sürecinde yer alan ve timsah gözyaşları dökerek hiç katılımı yokmuş gibi şikayetçiler safında yer alanları da kınıyoruz.

HAKSEN yasa tasarısı üzerinden görüşmeler yaparak birkaç fıkra üzerinde düzeltme yapılmasını samimi bir mücadele olarak görmemektedir.

Meclis alt komitesinde izinler veya raporlarda minimal artış elde ederek bununla kendini günün kahramanı ilan edecek örgütler ile de yol yürüme taraftarı değildir.

HAKSEN, çalışanların mevcut haklarının budanmasını kesinlikle reddeder. Bu anlamda samimi gördüğü sendikalar ile de iş birliği yapmaya hazırdır.

HAKSEN konu ile ilgili mecliste bulunan partisi gözetmeksizin 50 milletvekiline de ayrı ayrı birer bilgilendirme yazısı göndermiş,

Cumhurbaşkanına iletilmek üzere konu ile ilgili bir metin hazırlayarak Cumhurbaşkanlığı müsteşarına iletilmiştir.

Ayrıca başta paydaş tüm sendikalar ile bire bir görüşmelere başlamış ve sağlanacak mutabakat ile en üst mücadelede hazır olduğunu göstermektedir.

İlerleyen günlerde Kamudan hizmet alan sivil toplum örgütlerini de tek tek ziyaret ederek sürecin yanlışlığı ve kamu yararı için yapılması gereken mücadelede birliktelik talebi iletilecektir.

Bilinmesini isteriz ki HAKSEN olarak hükümetin kapalı kapılar arkasında hazırlamış olduğu kabul edilemez bu metni her platformda tüm paydaşlar ile birlikte top yekün RED edeceğiz.

Yapılması gereken tek doğru vardır.

Öncelikle e-devlete geçiş için tüm daireler bazında bir norm kadro ve hizmet şeması belirlenmeli, ardından “Kamu Yönetimi Reform”u için tüm paydaşlar ile birlikte yeni bir metin üzerinde görüşmelerin başlatılması.

Gerçek bir vergi reformu gerçekleştirilmesi.

VE ŞEFFAF BİR HÜKÜMET YÖNETİMİ.