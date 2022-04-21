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HAK-SEN çalışanları 4 aydır ödenmedi!

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Eren Büyükoğlu, yazılı açıklamasında, pek çok sorun çözüm beklerken Hükümetin istifa etmesini eleştirdi.
HAK-SEN çalışanları 4 aydır ödenmedi!

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, Hava Sporları Federasyonu çalışanlarının 4 aydır ödenmediğini,  Hükümetin bozulmasından dolayı maaş sorununun çözümü için yeni hükümetin kurulmasını beklemek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Eren Büyükoğlu, yazılı açıklamasında, pek çok sorun çözüm beklerken Hükümetin istifa etmesini eleştirdi.

Hava Sporları Federasyonu çalışanlarının 4 aydır ödenmediğini kaydeden Büyükoğlu, çalışanların maaş sorununun çözümü için yeni hükümetin kurulması gerektiğini belirtti.

Büyükoğlu, “4 aydır ödenmeyen insanlarımızın, yeni hükümet pazarlıkları dinleyip, siyasilerin keyfini beklemeye sabrı kalmamıştır’’ ifadelerini kullandı.

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