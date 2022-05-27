  • BIST 2.465,23
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3698
  • Euro 17.5714
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAGergin Boyun Sendromuna Dikkat !

HAK-SEN den tepki

» »
''Halkımız Savaş Yıllarından Bu Yana İlk Kez Kitlesel Fakirlik Tehdidiyle Karşı Karşıya”
HAK-SEN den tepki

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, son yapılan fahiş akaryakıt zammının, piyasada zaten akıl almaz seviyeye ulaşan fiyatları daha da yukarıya çekeceğini kaydederek, “halk olarak şu an ayağa kalkmazsak, dönüşü çok zor bir yola gireceğiz” dedi.

 

Akaryakıtın yanı sıra sütten doğal gaza tüm temel ihtiyaçlara zamların en hızlı şekilde devam ettiğini belirten Büyükoğlu, başta asgari ücretli  özel sektör çalışanları olmak üzere, maaşların artık hiç bir anlam ifade etmeyen bir noktaya geldiğini kaydetti.

 

“Halkımız Savaş Yıllarından Bu Yana İlk Kez Kitlesel Fakirlik Tehdidiyle Karşı Karşıya” diyen Büyükoğlu, “emeği geçenleri kutlarım dedi.

 

Halkı örgütlü hareket etmeye, başta sendikal hareket olmak üzere örgütlenerek bir araya gelmeye çağıran Büyükoğlu, örgütleri ise en güçlü eylem birliğiyle zamlara ses çıkarmaya çağırdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ersin Tatar ,Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Kıbrıs’ta iki devlete karşı çıkmasını eleştirdi27 Mayıs 2022 Cuma 10:12
  • Gözler alınacak kararlarda...27 Mayıs 2022 Cuma 10:11
  • Hasan Onalt, hayatını kaybetti!27 Mayıs 2022 Cuma 10:10
  • TDP'den eleştiri27 Mayıs 2022 Cuma 09:41
  • Kıbrıs Barış Kültürü Merkezi ve Kemal Saraçoğlu Vakfı çocuk etkinliği düzenliyor27 Mayıs 2022 Cuma 09:35
  • Göçeri'de yangın27 Mayıs 2022 Cuma 09:32
  • Güzelyurtta silahlı saldırı27 Mayıs 2022 Cuma 09:26
  • Boğaz'da hırsızlık27 Mayıs 2022 Cuma 09:25
  • ani ölüm “kalp yetmezliği ve kalp krizi”27 Mayıs 2022 Cuma 09:20
  • Ani ölümün sebebi araştırılıyor27 Mayıs 2022 Cuma 09:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti