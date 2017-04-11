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HAK-SEN, Devlet Laboratuvarı ile ilgili taleplerini sucuoğlu’na iletti

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HAK-SEN, Devlet Laboratuvarı ile ilgili taleplerini sucuoğlu’na iletti
İzzet Türkmen başkanlığındaki Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret ederek, Devlet Laboratuarı’ndaki sorunların çözümüne ilişkin taleplerini yineledi.

HAKSEN’den yapılan açıklamaya göre, talepler arasında, yangının neden olduğu sağlıksız işyeri ortamında çalışmadan kaynaklı rahatsızlıkların, vücuttaki etkilerinin kısa ve uzun vadede ortaya çıkabilecek sorunların tespiti için tüm personelin sağlık kontrolü için yurtdışından uzman bir kuruluşa sevki de bulunuyor.

Yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde, olumsuz etkilenen personelin karşılaşabilecekleri olası sağlık sorunlarının gecikmeden uzman hastanelerde tedavi edilmesi için yangın sonrasında dairede görevli tüm personeli kapsayan bir yasal düzenleme yapılması ve ek sağlık hakları verilmesi istendi.

Personele, ferdi kaza, sağlık ve hayat sigortasıyla iş riski ve tahsisatı verilebilmesi için yasal düzenleme yapılması talep edildi. Yeni bina inşaatının uluslar arası standartlarda gerçekleştirilmesi için projeye iki uzmanın dahil edilmesi de talepler arasında yer aldı.

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