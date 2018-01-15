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Hak-Sen “Eski CAS çalışanlarının” tazminatları için yargıya başvurdu

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Hak-Sen “Eski CAS çalışanlarının” tazminatları için yargıya başvurdu
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) Başkanı İzzet Türkmen, “2014 yılında CAS LTD’den haksız bir şekilde topluca işten çıkarılan ve uzun mücadeleler sonrası devlete istihdam edilen emekçiler adına emsal teşkil edecek dava açıldığını” belirtti.

Türkmen, yaptığı yazılı açıklamada, bu dava ile tüm “eski CAS çalışanlarının” tazminatlarının alınması için emsal teşkil edecek mücadelenin Hak-Sen tarafından sürdürüleceğini kaydetti.

İşten haksız ve art niyetle durdurulan CAS çalışanlarının kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve izin ücretlerinin ödenmesi için gerekli yasal girişimde bulunarak dava açmak üzere hazırlıklarını tamamlayarak bugün itibarı ile dava açtıklarını belirten Türkmen, şöyle devam etti:

“Özel sektörde patronunu iki dudağı arasında olanlar, kamuda da siyasilerin kaleminin ucundadır. Bütün bu olumsuzlukların ortadan kalkması iş barışı ve huzurun sağlanması için, İş Yasası’nda haksız ve gerekçesiz işten çıkarmaları önleyici ciddi kriterlere ihtiyaç vardır.

Yasanın mevcut hali nedeniyle, işverenin, keyfine uygun olarak, tazminat adı altında 3-5 kuruş vererek haksız bir şekilde, toplu sözleşme veya hizmet sözleşmesini hiçe sayarak istediği işçiyi işten çıkarabilmektedir.

HAK-SEN hem bu gidişata dur demek hem de sadece kamuda değil, özel sektörde de katma bütçeli kurum ve kuruluşlarda da emek dünyasının feryadına kulaklarını tıkamayarak işten durdurulan CAS personelinin hakları için dava açmış bulunmaktadır.”

Durumun bu noktaya taşınmasına olumsuz anlamda katkı koyan tüm ilgililere, yaptıkları hatadan dönme fırsatları olduğunu ve Hak-Sen’in konunun takipçisi olduğunu ifade eden Türkmen, “Emekçinin her haklı talebinin yanında, ezilmeden eğilmeden bükülmeden Hak-Sen olacaktır” dedi.

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