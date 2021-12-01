  • BIST 1.855,36
  • Altın 760.22255
  • Dolar 13.3958
  • Euro 15.1709
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Hak-Sen, Gelir Vergisi Yasası'nda yapılması planlanan değişikliği eleştirdi

» »
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Genel Başkanı Eren Büyükoğlu, Gelir Vergisi Yasası’nda yapılması planlanan değişikliğin ‘asgari ücretli çalışanın vergi yükünü iki katına çıkaracağını’ savundu.
Hak-Sen, Gelir Vergisi Yasası'nda yapılması planlanan değişikliği eleştirdi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Genel Başkanı Eren Büyükoğlu, Gelir Vergisi Yasası’nda yapılması planlanan değişikliğin ‘asgari ücretli çalışanın vergi yükünü iki katına çıkaracağını’ savundu.

Büyükoğlu, Mevcut Gelir Vergisi Yasası’nda yapılacak değişiklikle, özel indirim oranının alt sınırının yüzde 10’dan yüzde 0’a kadar indirilmesi konusunda Bakanlar Kurulu’nun yetkilendirilmesini, matrah dilimlerine göre belirlenen vergi oranlarının alt vergi diliminin yüzde 10’dan yüzde 20’ye, üst sınırın ise yüzde 37’den yüzde 40’a çıkarılmasını ‘’kabul edilemez’’ olarak nitelendirdi.

Servet vergisi uygulanması talebinde bulunan Büyükoğlu, “Elinde hiçbir şey kalmayandan daha çok almaya çalışmak ne gerçekçi bir çözümdür, ne de akla, vicdana sığar” dedi.

“ZENGİNİ KORUYUP EMEĞİYLE ÇALIŞANA YÜKLENMEYE DEVAM EDİYORLAR”

Büyükoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Ultrazengin kesiminin servetlerine getirilecek vergilerle kimse etkilenmeden kriz çözülebilecekken, hükümet edenlerin dar gelirli çalışan kesime yüklendikçe yüklenmesi kabul edilemezdir’’ ifadelerini kullandı.

Emekçi kesimin zamlar, enflasyon, pandemi ve TL’nin değer kaybı ile zaten zor durumda olduğunu kaydeden Büyükoğlu, ‘’Destek olunması gereken yerde köstek olunmaya, zengini koruyup emeğiyle çalışana yüklenmeye devam ediyorlar’’ dedi.

Daha önce birçok kez ‘servet vergisi’ talebinde bulunduklarını belirten Büyükoğlu, şunları kaydetti:

“Ultrazengin kesimin bankalarda duran ve milyonlarca sterlini bulan servetlerine getirilecek vergilendirme ile ekonomi nefes alabilecekken, bu talebin gündeme dahi gelmesinden rahatsız olanlar, şimdi de Gelir Vergisi Yasası’nda yapacakları değişiklikle asgari ücretlinin vergi yükünü iki katına çıkarmaya ve çalışanlar arasında vergi adaletsizliği yaratmaya hazırlanıyor.”

“Bankalarda duran milyonlarca sterlin vergilendirmeniz için sizi bekliyor” diyen Büyükoğlu, “Emekçinin eli koptu, artık biraz da ultra zenginler elini taşın altına koysun. Servet Vergisi akıldır, vicdandır, çözümdür” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Veteriner Dairesi, küçükbaş üreticilerini uyardı01 Aralık 2021 Çarşamba 11:02
  • Süt ve süt ürünlerine yine zam!01 Aralık 2021 Çarşamba 10:27
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?01 Aralık 2021 Çarşamba 09:38
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (1 Aralık 2021)01 Aralık 2021 Çarşamba 09:36
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var! 1 Aralık 2021 Çarşamba01 Aralık 2021 Çarşamba 09:31
  • Birçok Belediye'de Kasım maaşları ödenemedi01 Aralık 2021 Çarşamba 09:13
  • Süt, Hellim ve Peynire zam geldi01 Aralık 2021 Çarşamba 00:01
  • Emekli Subaylar, Azerbaycan Şehitleri İçin Taziye Mesajı Yayınladı30 Kasım 2021 Salı 21:05
  • Tatar KKTC'ye Döndü30 Kasım 2021 Salı 20:55
  • Girne’de Bir Kişi Boğuldu30 Kasım 2021 Salı 20:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti