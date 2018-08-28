HAK-SEN: Hükümet kendi yolunu çizdi, eylem süreci başlıyor

Hak-Sen Başkanı İzzet Türkmen sosyal medyada yaptığı açıklama ile eylemlilik sürecinin başlayacağını açıkladı.

İşte o açıklama;

An itibariyle 4'lü koalisyon toplumu yok sayarak kendi yolunu çizmiştir. Şu andan itibaren artık diyalog bitmiştir. Süreç eylemliliktir.

An itibarı Ercan hava alanında uçuşlar duracak ve her noktaya sıçrayarak devam edecek. yazık gerçekten yazık. toplumun seçtikleri toplumu yok etmek için icraat yapıyor. Bankalara borcu olanlar yok sayılıyor. asgari ücretli yok sayılıyor. özel sektör yok sayılıyor. sözün bittiği yerdeyiz.