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Hak-Sen: Hükümet protokolün içeriği hakkında kamuoyuna açıklama yapmalı

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Hak-Sen: Şeffaf hükümet istiyoruz
Hak-Sen: Hükümet protokolün içeriği hakkında kamuoyuna açıklama yapmalı

Hak-Sen, hala görüşüldüğü belirtilen Ekonomik ve Mali Protokol için hükümeti şeffaf olmaya çağırdı.

Hak-Sen'in yapmış oluğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dörtlü koalisyon Hükümetinin başında bulunan, ayni zamanda Bakanlığı uhdesinde halen görüşmeleri yürütüldüğü söylenen Ekonomik ve Mali Protokol görüşmelerinin, Mayıs ayı ortasında tamamlanacağı ve imzalanacağı beyanında bulunan ardından da ben imzaladım diyen Sayın  Başbakan Tufan Erhürman, bu Protokolün içeriği hakkında kamuoyuna bilgi verme yükümlülüğü ve sorumluluğundadır.

                   Koalisyon Hükümetinin başı sıfatı ile Sayın Erhürman, gerek yazılı basında gerekse görsel basında hükümeti adına yapmış olduğu tüm açıklama ve beyanatlarında toplumun da istediği ve beklediği şu noktalara hep vurgu yapmıştır. ‘Hesap Verilebilir Olmalı’ ‘Karar ve Uygulamaların Gerekçeye Dayandırılması’ ‘Bilgi Edinme’ ve en önemlisi ‘Şeffaflık’.

                   Evet Sayın Başbakan, başta Sendikamız HAK-SEN ve tüm kamuoyu, sizlerin de her ortamda altını çizerek vurguladığınız bu kavramların gereğini yerine getirmenizi beklemektedir. Aksi halde bu çok önemli ve değerli kavramların sizler ve Hükümetiniz için de sadece söylemden ibaret olacaktır.

                  Özelde Sendikamız HAK-SEN’e ve genelde tüm topluma bu Protokol içeriğini, Protokolün imzalanmasından önce veya imzalanmayacaksa imzalanmamasının gerekçe ve nedenlerini açıklayınız. Açıklayınız ki; bu çok önemli ve değerli kavramlar, önemini ve değerini yitirmesin.

                  Aksi halde ve her halükarda, Protokolün imzalanması ve/veya herhangi bir nedenden dolayı imzalanmaması sonrasında, yapılacak her türlü uygulama, icraat ve açıklamalar, sendikamız ve toplum tarafından ne tatmin edici ne de gerçekci bulunacaktır. Bu gün oldu tüm toplumu yakından ilgilendirilen ve özellikle ekonomik geleceğimizi şekillendirecek olan bu Protokol, toplumun hiçbir kesmi tarafından desteklenir ve kabul görür gibi bir şekle sahip olmayacaktır.

                   Bu nedenle HAK-SEN, Protokolün içeriğinin ivedi şekilde kamuoyu ile paylaşılması noktasında, yükümlülüğü ve sorumluluğu olanları, bu yükümlülüklerini ve sorumluluklarını zamanında yerine getirmeye davet eder.

 

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