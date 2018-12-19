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Hak-Sen hükümet ya istifa etsin ya sözünü tutsun

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Hak-Sen hükümet ya istifa etsin ya sözünü tutsun
Hak-Sen hükümet ya istifa etsin ya sözünü tutsun

İşte o açıklama;

#Hükümetin Ortaklarından Ses yok!

İnşaatlarda iş kazaları ile, trafikte alt yapı eksikliği nedeni ile hatta boş arazilerde bombalar patlayarak insanlarımız ölüyor, öldürülüyor. #Hükümetin Ortaklarından Ses yok!

CAS çalışanları şirket tasviye edilerek sokaklara atılıyor işsiz ve aşsız bırakılıyor, Kıyı Emniyeti Çalışanlarından 12 yetişmiş gencimiz sebepsiz sokaklara atılıyor İşsiz ve aşsız bırakılıyor TAZMİNATLARI ödenmiyor. #Hükümetin Ortaklarından Ses yok!

Asgari Ücret Tespit komisyonu halk ile dalga geçiyor açlık sınırı 3500tl iken 2279 TL’yi halka reva görüyor. Gününde toplanmıyor gerekli yasal değişiklikleri yapmıyor. Özel sektörün temsiliyetini gerçek anlamda masaya aktarmıyor. Tüm özel sektör çalışanlarını ölüme terk ediyor. #Hükümetin Ortaklarından Ses yok!

Kamu çalışanlarının ek mesai hakları gasp ediliyor, Hayat pahalılığı bilerek düşük çıkarılıyor, onunda yarısı gasp ediliyor. #Hükümetin Ortaklarından Ses yok!

 

Çözüm:

  1. Hükümet ya derhal istifa etmeli, Ya da seçim öncesi sözlerini icraata dönüştürmeli!
  2. Seçim ve Halk oylaması yasası değiştirilmeli
  3. Geçici seçim hükümeti yönetimi derhal devralmalı
  4. Yasal düzenlemeler yapılarak Başkanlık sistemine geçilmeli
  5. Tüm bakanlar meclis dışından konunun uzmanlarından atanmalı

 

İzzet TÜRKMEN

   Genel Başkan

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