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Hak-Sen karantinasız geçişleri eleştirdi

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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) hükümetin, 1 Temmuz itibarı ile  başlayan karantinasız giriş kararını eleştirdi.
Hak-Sen karantinasız geçişleri eleştirdi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) hükümetin, 1 Temmuz itibarı ile  başlayan karantinasız giriş kararını eleştirdi.

HAK-SEN  Başkanı Eren Büyükoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, alınan kararın ilk günden beri halkta endişe yarattığını, bu kararın, toplumun hem sağlığını hem de ekonomik gücünü daha da zayıflatacağını savundu.

İki aylık kapanma süreci sonrasında birçok insanın ve ailenin zor durumda kaldığını belirten Büyükoğlu, birçok esnafın kepenk kapattığını, birçok kişinin işten durdurulduğunu, özel sektörün batma noktasına geldiğini ifade etti.

Büyükoğlu açıklamasında, “Her ne kadar kapıların açılmasıyla ekonominin canlanacağı söylense de aksine toplum sağlığını ciddi anlamda tehlikeye sokacak olan bu durum ekonominin daha da kötü olacağını göstermektedir. Tam vakasız bir şekilde kendi içimizde dışarıya çıkmaya başlamışken, karantinasız girişler ve yanlış/eksik tedbirler yüzünden halk yine kendi kendini koruyabilmek için içe kapanacak, dışarıya çıkmayacak ve bu da ekonomiyi kötü yönde etkileyecektir.” ifadelerine yer verdi.

Bugün hükümetin göz göre göre, dünyada Kovid-19 pandemisi hızla devam ederken, yeterli ve güvenli tedbirleri almadan, karantinasız girişlere izin vererek toplumun sağlığını tehlikeye soktuğunu kaydeden Büyükoğlu, ilk günden beri olduğu gibi deneme-yanılma yoluyla hareket eden hükümetin hâlâ işleri deneme-yanılma yoluyla yürüttüğünü savundu.

“KKTC OLARAK DENEME-YANILMA GİBİ BİR LÜKSÜMÜZ YOKTUR” 

Büyükoğlu, KKTC’nin deneme-yanılma gibi bir lüksü olmadığını kaydederek, hükümetin bilirkişi olan Tabipler Birliği’nin karantinasız girişler konusundaki görüşleri dahi dikkate alınmayarak halkın sağlığı ile oynadığını belirtti.

Karantinasız girişlerin ülkede yarardan çok zarar getireceğinin altını çizen Büyükoğlu, daha sağlıklı kararlar ve tedbirlerin alınması ve yapılan yanlışlardan bir an önce dönülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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