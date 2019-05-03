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Hak-Sen: Mahkeme kararını hükümet tanımıyor mu?

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Hak-Sen Basın açıklaması
Hak-Sen: Mahkeme kararını hükümet tanımıyor mu?

Hak-Sen'in yapmış olduğu basın açıklaması şu şekilde:

            KTHY Şti Ltd'in tasfiye süreci içerisinde L/şa Kaza Mahkeme Başkanı sayın Talat Usar tarafından 06/03/2019 tarihinde verilen karar ; '' Tasfiye halindeki KTHY. Ltd' in L/şa Merkez Binalarının satışından elde edilen gelirden ipotekli borç ödendikten sonra artan 3.238.000 Stg'nin 46 / 98 sayılı Yasa' nın 4. ve 5. Md'leri gereğince KKTC Maliye Bakanlığı'na aktarılması için Resmi Kabz ve Tasfiye Memuruna yetki verilmesine ; KKTC Maliye Bakanlığı'nın ise tarafına aktarılacak paranın 15.000.000  ( onbeşmilyon ) TL'sını Tasfiye Halindeki KTHY Ltd'in eski çalışanlarının PRİM BORÇLARINA karşılık İhtiyat Sandığı'na ödenmesine EMİR VERİR.'' şeklindedir. Anayasamızın 7'ci Md'sini '' Anayasanın Üstünlüğü ve Bağlayıcılığını'' şu şekilde tanımlanmaktadır. '' Yürütme ve Yargı Organlarını, Devlet Yönetimi Makamlarını ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.'' Bu noktadan hareketle, Yargı Organımız tarafından verilen 06/03/2019 tarihli kararla EMRE bağladığı '' 15.000.000 ( onbeşmilyon ) TL'sının İhtiyat Sandığı Dairesine bu gün oldu yatırılmamış olması kabul edilebilir olmadığı gibi hukuk dışı bir uygulamadır. Anayasa Md.136 ( 3 ) '' ... Yasama ve Yürütme Organları ile Devlet Yönetimi Makamları, Mahkeme karalarına uymak ZORUNDADIR. Bu Organ ve Makamlar Mahkeme kararlarını, hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini GECİKTİREMEZ şeklindedir. Bu noktadan hareketle sendikamız HAK - SEN Kuvvetler Ayrılığının temel taşlarından biri olan Yürütme Organının, ısrarla yürütmekte olduğu bu hukuk dışı uygulama ve Anayasal ihlalin derhal ortadan kaldırılması gerekliliği olduğunun altını çizer. Yürütme Organı tarafından halen yerine getirilmemiş bu Yargı kararı karşısında sendikamız HAK - SEN Anayasanın '' Mahkeme Karar ve Emirlerine Uymayanların Cezalandırılması'' başlıklı 142. Md'sinin de tekrardan hatırlanmasını ister. Bağımsız Yargı'mız tarafından Emre bağlanan kararın uygulanmaması ve / veya uygulanmasının geciktirilmesi sadece Prim hakkı sahibi çalışanların mağdur edilmesiyle sınırlı kalmayıp, Ülkede Yargı kararlarının uygulanabilirliğinin tartışılmasına ve malesef ki, Demokrasimizin derin yara almasına sebebiyet verecektir.Bu nedenledir ki Hükümet edenlerin bu Anayasal ihlalin, hukuksuzluğun ve Demokrasimizin zarar göreceği uygulamanın derhal ortadan kaldırılması için gerekli girişimi başlatmasını talep etmektedir. Bu telebin yerine getirilmesine kadar HAK - SEN konuyu yaķınen takip edileceğinin kamuoyu tarafindan bilinmesini isteriz.

                     Sendikamız ödemelerin yapılmaması durumunda Maliye Bakanlığına icra davası açacaktır.                                                                                          

 

 

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