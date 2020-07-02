HAK-SEN: Pandemi Döneminde çalışamayan özel sektör emekçilerinin emeklilik hesapları ile sigortalar hak mahrumiyetleri giderilecek

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen), yapılan girişimler sonucunda pandemi döneminde iş yerleri kapalı olduğu için çalışamayan özel sektör emekçilerinin çalışmadıkları sürelerin kamu emekçilerinde olduğu gibi çalışılmış kabul edilerek emeklilik hesapları ile sigorta hak mahrumiyetlerinin giderileceğini açıkladı.

Hak-Sen Eğitim Sekreteri Yardımcısı Salih Erşangil yazılı açıklamasında, sendikanın söz konusu hak mahrumiyetini 24 Haziran’da yaptığı açıklamayla ortaya koyduğunu, birçok özel sektör çalışanının dava için sendikaya taleplerini ilettiklerini kaydederek, girişimler ve sosyal medyadan bir çok emekçinin tepkisine hükümetin kulak tıkayamadığını, mağduriyeti gidermek için 29 Haziran’da Bakanlar Kurulu’nun yasa gücünde kararname çıkardığını ifade etti.

Erşangil, “Pandemi sürecinde iş yerlerinin kapalı olması dolayısıyla çalışamayan özel sektör emekçilerinin de çalışamadıkları süreler tıpkı kamu emekçileri gibi çalışılmış addedilerek emeklilik hesaplarında ve sigortalar nezdindeki hak mahrumiyetleri giderilecektir.” dedi.

Erşangil, bu kazanımın sadece özel sektör emekçileri ile değil kamu emekçileri ile birlikte çalışılarak kazanıldığını belirterek, destek vererek mücadelelerinde yanlarında olan herkese teşekkür etti.