  • BIST 2.022,35
  • Altın 828.019
  • Dolar 13.612
  • Euro 15.4766
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Hak-Sen, Taşeron İşçilerin Aylardır Ödenmemesine Tepki Gösterdi

» »
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, “devletle taşeron şirketler arasında yaşanan anlaşmazlıklar gerekçe gösterilerek, taşeron işçilerin aylardır maaşsız ve yatırımsız kaldığını” belirterek, bu duruma tepki gösterdi.
Hak-Sen, Taşeron İşçilerin Aylardır Ödenmemesine Tepki Gösterdi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, “devletle taşeron şirketler arasında yaşanan anlaşmazlıklar gerekçe gösterilerek, taşeron işçilerin aylardır maaşsız ve yatırımsız kaldığını” belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

HAKSEN Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Büyükoğlu, devletin üzerine düşen hizmetleri taşerona devrettiğini ifade ederek, bu sistemin emek sömürüsünü getirdiğini savundu.

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, “Ortaya çıkan tabloda hem devlet için hizmet veren, hem de devlete bağlı olmayan, hem asgari ücretten az, hem de geç ödenen emekçiler acı çekmektedir. Emekçiler aylardır maaşsız, yatırımsız bırakılmıştır” dedi.

Devletin kendine hizmet veren işçiyi doğrudan istihdam etmeyerek kamu kaynaklarının işçilerin sırtından para kazanmaktan başka hiç bir işlevi olmayan şirketlere aktarıldığını ifade eden Büyükoğlu, “Maalesef belirli bir kesime maddi kazanç sağlandığı için, aslında belirli şirketler dışında herkese kaybettiren taşeron sistemi, yıllar içinde daha da yaygınlaşmıştır” dedi.

Temizlik ve güvenlik hizmetinin taşeron şirketlerce yaptırılmasının Anayasa’nın 120. maddesine de aykırı olduğunun altını çizen Büyükoğlu, çalışanların devlete hizmet verirken, başka bir patrona bağlı olmasından kaynaklı, yıllardır birçok kamusal hizmette, tüm vatandaşları mağdur eden ciddi sorunlar yaşandığını kaydetti.

“Devlet üzerine düşen hizmetleri devrederken, emekçilerin haklarıyla ilgili denetim görevinden de vazgeçmiş olacak ki, çalışanların yaşadığı mağduriyetlere göz yummaktadır’’ diyen Büyükoğlu, öncelikle çalışanların mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Orta vadede taşeron işçilerin sendikalaşmasının önünün açılarak, bu alanda yaşanan emek gasplarına dur denilmesi ve uzun vadede ise taşeron sistemine son verilerek kamusal hizmet sağlayan tüm çalışanların devlet güvencesi altına alınması gerektiğini vurgulayan Büyükoğlu, taşeron sistemde kamu kaynaklarının boşa harcandığını, halkın hizmeti ve emekçinin maaşını alamadığını belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sucuoğlu: Pazar gününe kadar olumlu veya olumsuz bir sonuca varacağız18 Şubat 2022 Cuma 09:50
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?18 Şubat 2022 Cuma 09:43
  • KKTC’de Covid-19 can almaya devam ediyor.18 Şubat 2022 Cuma 09:42
  • Bugün Hava Nasıl Olacak?18 Şubat 2022 Cuma 09:39
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 18 Şubat 202218 Şubat 2022 Cuma 09:31
  • Ataoğlu: UBP’ye Görüşlerimizi İlettik, Geri Dönüş Bekliyoruz17 Şubat 2022 Perşembe 22:58
  • Erhürman: UBP, Bugün Bizimle Temasa Geçmek İsteseydi, Geçerdi17 Şubat 2022 Perşembe 22:55
  • Elektrikte Çoklu Tarife Sistemi Kaldırılıyor17 Şubat 2022 Perşembe 22:52
  • Taçoy Ailesinin Acı Günü17 Şubat 2022 Perşembe 22:50
  • Sucuoğlu: “Pazara Kadar Hükümet Formülü Çıkmazsa, Pazartesi Öğleden Sonra Görevi İade Edeceğim”17 Şubat 2022 Perşembe 20:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti