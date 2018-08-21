Hak-Sen: Tedbirler, halkı rahatlatacak nitelikte değil

Yazılı açıklama yapan Sendika Başkanı İzzet Türkmen, halkın alım gücünün artırılması talebinde bulundu.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası Hak-Sen Genel Başkanı İzzet Türkmen, yazılı açıklama yaparak ek çalışmalardan tasarruf yapılacaksa hükümetin önce halkın alım gücünü artıracak ekonomik tedbirleri alması gerektiğini kaydetti.

Hükümeti, “Ekonomideki kötü süreci yönetememekle” suçlayan Türkmen, açıklanan 24 maddelik önlem paketinin halkı rahatlatacak, marketteki ürün fiyatının yükselişini durduracak, bankalarda döviz borcu olanlara çözüm yaratacak nitelikte olmadığını savundu.

Açıklamada sendikanın önerileri de paylaşıldı. Buna göre sendika; Siyasi partilere verilen 10 milyon TL’nin üzerindeki desteğin tamamen kaldırılması ya da 1 Ocak 2019’a kadar en az yüzde 50’sinin verilmesi, Kamudaki tüm izaz-ı ikramların kaldırılması, örtülü ödeneğin kalanın kamu maliyesine aktarılması, Makam arabalarının satışının yapılması, Vergi Reformu gerçekleştirilmesi, yüksek fiyat uygulayan market, mağaza ve firmaların denetlenerek cezalandırılması, Gümrük ve limanların gerekli istihdamlar yapılarak rotasyona geçilmesini talep etti.