  • BIST 90.186
  • Altın 231,897
  • Dolar 6,1028
  • Euro 6,9689
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

Hak-Sen: Tedbirler, halkı rahatlatacak nitelikte değil

» »
Eşit Hak ve Adalet Sendikası, hükümetin ekonomik kriz karşısında aldığı tedbirlerin, halkı rahatlatacak nitelikte olmadığını savundu.
Hak-Sen: Tedbirler, halkı rahatlatacak nitelikte değil

Yazılı açıklama yapan Sendika Başkanı İzzet Türkmen, halkın alım gücünün artırılması talebinde bulundu.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası Hak-Sen Genel Başkanı İzzet Türkmen, yazılı açıklama yaparak ek çalışmalardan tasarruf yapılacaksa hükümetin önce halkın alım gücünü artıracak ekonomik tedbirleri alması gerektiğini kaydetti.

Hükümeti, “Ekonomideki kötü süreci yönetememekle” suçlayan Türkmen, açıklanan 24 maddelik önlem paketinin halkı rahatlatacak, marketteki ürün fiyatının yükselişini durduracak, bankalarda döviz borcu olanlara çözüm yaratacak nitelikte olmadığını savundu.

Açıklamada sendikanın önerileri de paylaşıldı. Buna göre sendika; Siyasi partilere verilen 10 milyon TL’nin üzerindeki desteğin tamamen kaldırılması ya da 1 Ocak 2019’a kadar en az yüzde 50’sinin verilmesi, Kamudaki tüm izaz-ı ikramların kaldırılması, örtülü ödeneğin kalanın kamu maliyesine aktarılması, Makam arabalarının satışının yapılması, Vergi Reformu gerçekleştirilmesi, yüksek fiyat uygulayan market, mağaza ve firmaların denetlenerek cezalandırılması, Gümrük ve limanların gerekli istihdamlar yapılarak rotasyona geçilmesini talep etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Başbakan Tufan Erhürman, halka sesleniş konuşması yaptı20 Ağustos 2018 Pazartesi 21:32
  • Özersay: Gailemiz memleketin geleceğidir20 Ağustos 2018 Pazartesi 21:31
  • "Aldığı kararları uygulama basireti gösteremeyen bir hükümet, sona gelmiş demektir. "20 Ağustos 2018 Pazartesi 15:16
  • UBP Başkanı kim olacak? Bu anket çok konuşulacak?20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:13
  • Bayram'da hava nasıl?20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:54
  • Bu Günlerde, aile ve sevdiklerimizle daha fazla zaman geçirmek ve değerlerimize sahip çıkmamız önemli20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:05
  • Öğretmen ihtiyaçları, münhal ve yer değiştirmelerin sendikaların tasarrufuna bırakılması yanlış20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:57
  • Deprem bekleyen hayal görür20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:39
  • Bıçak Kemiği Kesmeye Başlamıştır; Halkı Koruyucu Tedbirler Alın20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:14
  • " Plajlar Halkındır " hareketinden saldırı açıklaması20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti