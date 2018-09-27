  • BIST 100.299
  • Altın 228,910
  • Dolar 5,9793
  • Euro 6,9797
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAUBP’de kurultaya doğru

Hak-Sen uyarı grevi yapacak

» »
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen), yarın 09.00-10.00 saatleri arasında Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nde uyarı grevi yapacak.
Hak-Sen uyarı grevi yapacak

Hak-Sen Genel Sekreteri Fırat Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, Merkezi CezaeviMüdürlüğü’nde görev yapan gardiyanların derece terfi sınavlarının yıllardır yapılmadığına işaret ederek, bu ihmal nedeniyle kaybedilen barem haklarının iadesi için İçişleri Bakanlığı nezdinde yaptıkları tüm diyalog girişimlerinin sonuçsuz kaldığını savundu. 

Cezaevindeki insanlık dışı ortamda gardiyanların görev yapmaya zorladığını, hükümetin yaşanan sorunları görmezden gelip, çözüm üretmediğini ileri süren Yılmaz, sendikanın sorunların çözümü için sürdürmeye çalıştığı diyalog yolunun karşılık görmediğini, İçişleri Bakanlığı’nın sorunları öteleme ve görmezden gelme yolunu seçtiğini iddia etti. 

Yılmaz, “Sorunların çözümüne yönelik somut bir adım atılmaması, konuya paydaş Bakanlıkların ikna edici bir takvimlendirme sunmamaları durumunda, süresiz grev dâhil olmak üzere tüm haklarımızı ve yolları kullanma yoluna gideceğimiz açıktır ve kaçınılmazdır” dedi. 

Konunun maaş, ek ödeme, daha fazla maddi çıkar kavgası olmadığını, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atanmış tüm kamu görevlilerine tanınan yasal hakların, yıllardan beri Merkezi Cezaevi çalışanlarına verilmeyip gasp edilmesine karşı hakların iadesi kavgası olduğunu söyleyen Yılmaz, halkın grevi doğru anlamasının kendileri için son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kamu-Sen Pazartesi günü Grev ve Eylem yapacak27 Eylül 2018 Perşembe 16:59
  • Ombudsman 27. Altı Aylık Raporu yayınlandı27 Eylül 2018 Perşembe 16:55
  • Ziraat Mühendisleri Odası: “Üretimden uzaklaşacak veya kopacak bir ortam yaratılmamalı”27 Eylül 2018 Perşembe 16:53
  • “Eko-Gün’e Sahip Çıkalım”27 Eylül 2018 Perşembe 16:50
  • Hak-Sen Merkezi Cezaevinde bugün 1 saatlik uyarı grevi yapacak27 Eylül 2018 Perşembe 16:49
  • LTB’nin, “ Şiddete Karşı Yan Yana Projesi”27 Eylül 2018 Perşembe 16:47
  • Mahalleli ayaklandı27 Eylül 2018 Perşembe 16:45
  • Erhürman: “Kat Etmemiz gereken yollar bitmemiş”27 Eylül 2018 Perşembe 16:35
  • Sucuoğlu: “Hesap verebilen, Demokratik, Çalışan bir Genel Başkan olmak için adayım “ ...27 Eylül 2018 Perşembe 16:29
  • Meclis Bütçe Komitesi Toplandı27 Eylül 2018 Perşembe 16:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti