 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 114.166
  • Altın 158,008
  • Dolar 3,8281
  • Euro 4,4405
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAÇalınan 492 adet çekle ilgili yeni gelişme!

Hak-Sen yarın Gazimağusa’da grev yapacak

» »
Hak-Sen yarın Gazimağusa’da grev yapacak
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), ek mesailer ve tahsisatlar aylardır ödenmediği gerekçesiyle yarın 11.00-12.00 saatleri arasında Sosyal Sigortalar Dairesi Gazimağusa Şubesi’nde grev yapacak.

HAKSEN Genel Sekreteri Fırat Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, çalışmadan sorumlu bakanlığın kendi çalışanının emeğini gasp ettiğini iddia etti.

Yılmaz, “Sorunun geçen süreçte çözülmemiş olması ve bugüne taşınması çalışana olan yaklaşımınızın en bariz fotoğrafıdır. Çalışanların haklarını ödemeyen kurumun Çalışma Bakanlığına  bağlı bir müdürlük olması da ülkemize özgü bir ironidir” ifadelerini kullandı.

Sorunun  tüm Sosyal Sigortalar Dairelerinde  yaşanmakta olduğunu ifade eden Yılmaz,  diğer ilçelerdeki  Sosyal Sigortalar Dairelerinde   de benzer eylemlerin  gündeme geleceğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Balalan'da terkedilmiş balıkçı teknesi bulundu!29 Ekim 2017 Pazar 13:16
  • Erhürman, Mağusa’da: "Bu film mutlu bitecek"26 Ekim 2017 Perşembe 17:30
  • Gazimağusa’da yarın elektrik kesintisi var26 Ekim 2017 Perşembe 16:29
  • En fazla yağış Dörtyol’a düştü26 Ekim 2017 Perşembe 13:10
  • Çavuşoğlu, balıkçıların sorunlarını ve çalışmalarını gözlemledi23 Ekim 2017 Pazartesi 14:05
  • Akdoğan'da “Meme Kanserinde Farkındalık Yürüyüşü” yapıldı23 Ekim 2017 Pazartesi 14:01
  • Çavuşoğlu, balıkçılarla denize açıldı22 Ekim 2017 Pazar 16:05
  • Her Daim Dostlar Perşembe Pazarı’nda kağıt poşet dağıttı19 Ekim 2017 Perşembe 13:49
  • Bağımsızlık Yolu'ndan okuma grubu etkinliği17 Ekim 2017 Salı 13:22
  • DAÜ’de kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi16 Ekim 2017 Pazartesi 16:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti