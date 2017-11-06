Hak-Sen yarın Gazimağusa’da grev yapacak

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), ek mesailer ve tahsisatlar aylardır ödenmediği gerekçesiyle yarın 11.00-12.00 saatleri arasında Sosyal Sigortalar Dairesi Gazimağusa Şubesi’nde grev yapacak.

HAKSEN Genel Sekreteri Fırat Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, çalışmadan sorumlu bakanlığın kendi çalışanının emeğini gasp ettiğini iddia etti.

Yılmaz, “Sorunun geçen süreçte çözülmemiş olması ve bugüne taşınması çalışana olan yaklaşımınızın en bariz fotoğrafıdır. Çalışanların haklarını ödemeyen kurumun Çalışma Bakanlığına bağlı bir müdürlük olması da ülkemize özgü bir ironidir” ifadelerini kullandı.

Sorunun tüm Sosyal Sigortalar Dairelerinde yaşanmakta olduğunu ifade eden Yılmaz, diğer ilçelerdeki Sosyal Sigortalar Dairelerinde de benzer eylemlerin gündeme geleceğini belirtti.