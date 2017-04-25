 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 94.635
  • Altın 146,113
  • Dolar 3,5853
  • Euro 3,9192
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
FLAŞ HABERSon Dakika: Avrupa'dan 13 yıl sonra Türkiye ile ilgili önemli karar

Hak-Sen yıllardan beridir önüne geçilemeyen şiddet olayları karşısında ciddi kaygılar taşıdıklarını kaydetti

» »
Hak-Sen yıllardan beridir önüne geçilemeyen şiddet olayları karşısında ciddi kaygılar taşıdıklarını kaydetti
Hak-Sen, Kuzey Kıbrıs’ta yıllardan beridir önüne geçilemeyen, çocuk ve kadınların çoğunluklu olarak mağdur olduğu şiddet olayları karşısında ciddi kaygılar taşıdıklarını kaydetti, hükümetleri eleştirdi ve alınması gereken tedbirleri sıraladı.

Şiddetin eğitimsizlik ile alakalı olduğu gerçeğini hükümetlerin fark etmesi gerektiğini  ifade eden Hak-Sen, şiddete uğrayan kadınların devlet korumasından yararlanamaması ve kendilerini yalnız hissetmelerinin de şiddet göstereni cesaretlendirdiğini savundu.

Hak-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, insan hakları ile ilgili birçok uluslararası sözleşme meclis tarafından onaylanmış olmasına rağmen hala daha ulusal yasalarda hiç bir entegrasyon yapılmamasını “hükümetin sorumsuzluğuna” bağladıkları kaydedildi.

Açıklamada, şiddet mağdurlarının kadınlar olduğu, bunun sebebinin de hükümetlerin eğitim politikalarının, cinsiyet eşitliği politikalarının ve aile güçlendirme programlarının olmayışı olduğu savunuldu.

Yapılan araştırmalar incelendiğinde KKTC’de her 3 kadından 1’inin şiddete uğradığının ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, istatistiklerin  her geçen yıl kadına karşı şiddet olaylarında artış olduğunu gösterdiği kaydedildi.

“BU HÜKÜMET EDENLERİN AYIBIDIR”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu hükümet edenlerin ayıbıdır, eksik veyahut hatalı olduklarını gösterir bir kayıttır. Bu utanç, toplumda derin bir şiddet mağduriyeti yaşanmasına sebep olmaktadır. Tüm bunlar ile birlikte KKTC’ye kontrolsüz girişler de kontrolü zorlaştırmaktadır. Ülkedeki yanlış nüfus politikaları ülkemizi karanlığa doğru sürüklemektedir.”

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Yasasında öngörülen düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiği belirtilen Hak-Sen açıklamasında bunun yanı sıra, polis teşkilatında “şiddet olaylarına” derhal müdahale edebilecek mekanizmalar sağlanmması gerektiğinin altı çizildi.

Aile içi şiddet sebebiyle mahkemelerde verilen “uzaklaştırma kararları”nın derhal uygulanması ve gerekirse “panik butonu” sisteminin uygulanması gerektiği vurgulanan açıklamada, hastahane personellerinin, kolluk kuvvetlerinin, sosyal hizmet departmanlarının, adalet sistemi içerisinde yer alan kişilerin şiddete uğrayan kişileri nasıl yönlendireceği ya da  nasıl koruma altına alacağı konusunda düzenlemeler oluşturulması gerektiği kaydedildi.

Basın emekçilerinin de konunun hassasiyetine uygun haber yapmaları gerektiği belirtilen açıklamada, kadının katledildiği bir haberi “imam nikahlıydı”, “kıskançlık yüzünden oldu”, “hamileydi” başlıkları ile magazinleştirmenin etik habercilik ilkesi ile bağdaşmadığı, aksine ölüm olayını normalleştirerek bu denli ciddi bir cinayeti basitleştirmeye sebep olduğu görüşü ifade edildi.

Hak-Sen açıklamasında, öncelikli olarak yürütülecek politikalar ve oluşturulacak mekanizmaların “şiddetten sonra ne olacağına” değil “şiddeti önlemeye” yönelik olması gerektiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Akıncı’dan arabuluculuk talebi25 Nisan 2017 Salı 15:33
  • Denktaş: “Halka her zaman doğruları söylemeyi yeğledim”25 Nisan 2017 Salı 15:15
  • Türkiye'den 4 NAVTEX daha, Akdeniz'de sular ısınacak...25 Nisan 2017 Salı 13:32
  • Saner, Alo 183 hattına dikkat çekti25 Nisan 2017 Salı 13:31
  • “Çocuklardan Bayram Konseri” gerçekleşti25 Nisan 2017 Salı 12:23
  • Azınlık hükümetinden sınavsız, münhalsiz 26 istihdam! İşte tam liste...25 Nisan 2017 Salı 12:11
  • Altıok: "Siyaset sözleşme bitse de AKSA'dan vageçemez"25 Nisan 2017 Salı 11:42
  • Rum basınının iddiası: Türkiye'den 2 yeni "Navtex"25 Nisan 2017 Salı 11:31
  • Dipkarpaz RTE Ortaokulu Müdürü tutuklandı25 Nisan 2017 Salı 11:12
  • Siber: “Uluslararası Bisiklet Turu organizasyonu tüm toplumu gururlandırdı”25 Nisan 2017 Salı 10:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti